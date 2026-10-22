«Το επίπεδο της διαφήμισης στην Κύπρο παραμένει υψηλό», ανέφερε ο CEO της Mesimvria Γιώργος Ξιναρής στα Carob Awards

Η Mesimvria Enterprises Ltd, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για την ενίσχυση και προώθηση της εγχώριας δημιουργικής βιομηχανίας, στηρίζει σταθερά τον θεσμό ως χορηγός από την πρώτη κιόλας χρονιά της θέσπισής του. Στο πλαίσιο της φετινής τελετής, ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Ξιναρής, ανέβηκε στη σκηνή και απένειμε το βραβείο στην κατηγορία Digital Social Media Activation Campaigns, το οποίο κατέκτησε η Action Global Communications για την εξαιρετική και πρωτοπόρα δουλειά της.

Απονέμοντας το βραβείο, ο κ. Γιώργος Ξιναρής δήλωσε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σας και ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές για αυτή την πρόσκληση. Η Mesimvria στηρίζει τον θεσμό των Carob Awards από την πρώτη χρονιά θέσπισής του, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο χώρος της διαφήμισης και της επικοινωνίας στον τόπο μας εξελίσσεται, βελτιώνεται, εκσυγχρονίζεται και γίνεται χρόνο με τον χρόνο ολοένα πιο δημιουργικός και ποιοτικός. Θερμά συγχαρητήρια στην Action Global Communications για τη διάκρισή της, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες και βραβευθέντες της αποψινής βραδιάς».

Μέσα στα χρόνια, τα Carob Awards έχουν καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για την αριστεία στην κυπριακή αγορά, επιβραβεύοντας τις ιδέες που τολμούν, ξεχωρίζουν και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ως ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον πυρήνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της διαχείρισης κορυφαίου περιεχομένου, η Mesimvria Enterprises Ltd αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία της επιβράβευσης των ανθρώπων και των ομάδων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη επικοινωνία, ανανεώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή συμπόρευση με τη δημιουργική κοινότητα της Κύπρου.

Σχετικά με τη Mesimvria Enterprises Ltd:

Η Mesimvria Enterprises Ltd είναι ένα μοναδικό Media House με εξειδίκευση στο χώρο της συνδρομητικής τηλεοπτικής βιομηχανίας και στελεχώνεται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης τηλεοπτικών καναλιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, καθώς και παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού και μεταγλώττισης.