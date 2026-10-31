Μαθήματα μάνατζμεντ από την παραβολή του σπορέα

«Βγήκε ο γεωργός να σπείρει το χωράφι του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στον δρόμο όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και, όταν φύτρωσαν, ξεράθηκαν γιατί δεν υπήρχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν μέσα στα αγκάθια και, όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν σε γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπούς εκατό φορές περισσότερο».

Εισαγωγή

Δεν θα ασχοληθώ με τη θρησκευτική πτυχή της παραβολής, αλλά θα αντλήσω από αυτήν πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το μάνατζμεντ.

Συχνά οι οργανισμοί διαθέτουν πόρους σε ανθρώπους, στρατηγικές, εκπαίδευση, καινοτομίες και επικοινωνία. Όμως αυτές οι επενδύσεις δεν φέρνουν πάντοτε τα ποθητά αποτελέσματα. Η παραβολή βοηθά τους διευθυντές να καταλάβουν ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το πού διατίθενται οι πόροι αλλά και το περιβάλλον το οποίο υπάρχει στον χώρο στον οποίο αυτοί θα διατεθούν.

Αναλυτικά τα μαθήματα μάνατζμεντ είναι τα εξής:

Άνθρωποι VS περιβάλλον

Στο ίδιο μήνυμα ο κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες οδηγίες. Στην παραβολή, οι ίδιοι σπόροι έπεσαν παντού, όμως τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά αφού το περιβάλλον (το χώμα) ήταν διαφορετικό.

Οι διευθυντές δεν πρέπει να πιστεύουν ότι το ίδιο στυλ Διεύθυνσης, το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα ίδια κίνητρα και η ίδια μέθοδος επικοινωνίας θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους τους δέκτες. Οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική πείρα, παρώθηση, ικανότητες και νοοτροπία.

Γι’ αυτό και οι διευθυντές πρέπει να διαθέτουν χρόνο για να καταλαβαίνουν τις ιδιαιτερότητες των υπαλλήλων τους. Να εντοπίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να προσαρμόζουν ανάλογα την προσέγγισή τους. Παρά να κατηγορούν τους υπαλλήλους τους όταν μια πρωτοβουλία τους (των διευθυντών) αποτυγχάνει, είναι καλύτερα να διερευνούν κατά πόσο το περιβάλλον του οργανισμού είναι κατάλληλο για να φέρει το ποθητό αποτέλεσμα.

Προετοιμασία περιβάλλοντος

Ο σπόρος που έπεσε στον δρόμο ήταν αδύνατο να φυτρώσει.

Οι διευθυντές πρέπει να προετοιμάζουν το έδαφος προτού εισαγάγουν νέες στρατηγικές, τις οποίες οι υπάλληλοι θα κληθούν να εφαρμόσουν με επιτυχία. Κλασικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή νέας τεχνολογίας· χωρίς ικανοποιητική εκπαίδευση η προσπάθεια θα αποτύχει. Το ίδιο ισχύει και στην τοποθέτηση αισιόδοξων στόχων χωρίς την παροχή ικανών πόρων. Το ίδιο και όταν ζητούνται καινοτομίες σε έναν οργανισμό ο οποίος τιμωρεί αυστηρά τα λάθη.

Οι διευθυντές πρέπει να εξηγούν στους υπαλλήλους τους τι αναμένουν από αυτούς, να τους παρέχουν τους απαιτούμενους πόρους (υλικούς και ανθρώπινους), να διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, να υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια και ευκαιρίες για μάθηση. Ένα καλά προετοιμασμένο περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ισχυρά θεμέλια

Οι σπόροι που έπεσαν στις πέτρες άρχισαν να φυτρώνουν. Όμως τελικά μαράθηκαν γιατί δεν έβγαλαν αρκετές ρίζες.

Αυτό εκπροσωπεί τη χωρίς σε βάθος ανάπτυξη.

Στους οργανισμούς, οι διευθυντές μπορεί να χαίρονται για τα εφήμερα καλά αποτελέσματα, χωρίς να διερωτώνται κατά πόσο αυτά θα συνεχιστούν. Από την άλλη, ένας νέος υπάλληλος μπορεί να είναι εξαίρετος κατά τους πρώτους μήνες της εργασίας του, μετά όμως να παρουσιάζει ελλείψεις γιατί δεν υπήρξε η σωστή ανάπτυξή του. Τέλος, μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη χωρίς να εφαρμόζει σωστές διαδικασίες, σωστή οργανωτική δομή και σωστό οικονομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα στο τέλος να καταρρεύσει.

Γι’ αυτό και οι διευθυντές πρέπει να μεριμνούν για τη δημιουργία σωστών θεμελίων. Η σταθερά καλή απόδοση χρειάζεται σωστή εκπαίδευση, καθαρές αρχές και αξίες, αποτελεσματικά συστήματα, ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις και συνεχή ανάπτυξη.

Η ταχεία πρόοδος είναι αξιόλογη, όμως αν δεν έχει βαθιές ρίζες θα είναι προσωρινή.

Εμπόδια και προτεραιότητες

Οι τρίτοι σπόροι έπεσαν σε γόνιμο έδαφος, όμως τους έπνιξαν τα αγκάθια. Η παραβολή αναφέρεται στις διαφορετικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη.

Σήμερα οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα: πολλαπλές συσκέψεις, υπερβολική ανταλλαγή μηνυμάτων, ανταγωνιστικούς στόχους, γραφειοκρατία, εργασιακό άγχος, πιεστικά χρονοδιαγράμματα κ.λπ. Οι υπάλληλοι μπορεί να είναι πρόθυμοι και ικανοί να πετύχουν, όμως αποτυγχάνουν λόγω των ανταγωνιζόμενων προτεραιοτήτων.

Γι’ αυτό και οι διευθυντές πρέπει να βοηθούν τους υπαλλήλους τους όσον αφορά το πού πρέπει να επικεντρώνονται. Τούτο επιτυγχάνεται με τον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων, την αποφυγή αχρείαστων δραστηριοτήτων, την ενθάρρυνση της μεταβίβασης καθηκόντων και την προστασία των υπαλλήλων από ελεγχόμενες δυσκολίες. Η αποτελεσματικότητα ενός διευθυντή δεν κρίνεται μόνο από την προσθήκη νέων έργων. Κρίνεται και από την ικανότητά του να προστατεύει τους υπαλλήλους του από προβλήματα που τους εμποδίζουν να επικεντρώνονται στην πρέπουσα εργασία.

Επιλογή προσώπων

Το καλό χωράφι παρέχει πλούσια συγκομιδή. Αυτό επισημαίνει τη σημασία της ικανότητας ενός διευθυντή να εντοπίζει και να αναπτύσσει τους υπαλλήλους που είναι ικανοί, αφοσιωμένοι και έτοιμοι να αξιοποιούν τις ευκαιρίες.

Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να έχουν μεταδοτικότητα, να είναι υπεύθυνοι και πρόθυμοι για ανέλιξη. Επενδύοντας σ’ αυτούς, ο οργανισμός θα ωφεληθεί μακροχρόνια. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο διευθυντής θα εγκαταλείψει τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Απλώς σημαίνει ότι ο διευθυντής πρέπει να αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται διαφορετική μορφή στήριξης.

Τους υπαλλήλους με προοπτικές ανέλιξης οι διευθυντές πρέπει να τους συμβουλεύουν, να τους παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση, να τους αναθέτουν σοβαρότερα καθήκοντα και ευκαιρίες για ανέλιξη. Όπως το καλό έδαφος, έτσι και το σωστό περιβάλλον επιτρέπει στα ταλέντα να αναπτύσσονται και να φέρνουν καλά αποτελέσματα.

Πώς μετριέται η επιτυχία

Η ποιότητα ενός σπόρου μετριέται από την τελική συγκομιδή τού προϊόντος που θα παραχθεί. Η σπορά δεν είναι αρκετή. Τα αποτελέσματα είναι που μετρούν.

Στο μάνατζμεντ, δεν πρέπει να συγχέεται η εργασία με την παραγωγικότητα. Οι υπάλληλοι μπορεί να συμμετέχουν σε συσκέψεις, να στέλλουν μηνύματα, να ασχολούνται με τις διαδικασίες ή να εργάζονται πολλές ώρες, χωρίς όμως να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Οι διευθυντές πρέπει να καθορίζουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων θα μετριέται η συνεισφορά τού κάθε υπάλληλου στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Επίλογος

Η παραβολή του σπορέα έχει άμεση σχέση με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Μας διδάσκει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα μιας ιδέας ή μιας επένδυσης αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο αυτές θα εφαρμοστούν.

Οι αποτελεσματικοί διευθυντές προετοιμάζουν το έδαφος, αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου, κτίζουν γερά θεμέλια, μειώνουν τα προβλήματα και βοηθούν τους υπαλλήλους τους να αναπτύσσονται και να επικεντρώνονται στα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάλληλοι και οργανισμοί σπάνια πετυχαίνουν τους στόχους τους απλώς και μόνο γιατί διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους. Οι πόροι αυτοί, για να είναι παραγωγικοί, χρειάζεται να χρησιμοποιούνται σε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να αξιοποιηθούν για να φέρουν καλά και διαρκή αποτελέσματα.

Τελικά, δεν είναι αρκετό για έναν ηγέτη να έχει καλές ιδέες. Πρέπει να δημιουργεί και ένα περιβάλλον στο οποίο οι ιδέες αυτές, οι υπάλληλοι και η στρατηγική να μπορούν να ακμάζουν.

* Fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου | Ιδρυτικού μέλους του Κυπριακού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.