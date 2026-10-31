Ανάγκη ρεαλιστικής διεξόδου για τα Ταμεία Προνοίας

Οι συντεχνίες επιμένουν στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος για τα ήδη υπάρχοντα ταμεία, προστατεύοντας τα κεκτημένα δικαιώματα, όπως είναι η εφάπαξ καταβολή ωφελημάτων και ο δανεισμός. Παράλληλα, ζητούν την οριζόντια επέκταση του θεσμού, μέσω ακόμη ενός καθολικού ταμείου, ώστε να καλυφθεί το 77% των εργαζομένων που σήμερα μένει εκτός, με ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλόμισθους και τους εποχικούς.

Από την άλλη, οι εργοδότες υποστηρίζουν τον εθελοντικό χαρακτήρα του συστήματος με την παροχή κινήτρων, προειδοποιώντας για το κόστος που συνεπάγονται οι νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το ΚΕΒΕ τονίζει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός «συστήματος δύο ταχυτήτων» αν εξαιρεθούν τα υφιστάμενα ταμεία, σημειώνοντας ότι η συνταξιοδοτική επάρκεια υπονομεύεται αν τα αποθεματικά συνεχίσουν να καταβάλλονται αποκλειστικά εφάπαξ αντί για τακτικές μηνιαίες εισροές. Και οι δύο φορείς προκρίνουν τη δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

Αναγνωρίζοντας ότι τα Ταμεία Προνοίας είναι αναγκαίο συμπλήρωμα εισοδήματος, η κυβέρνηση επιζητεί τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στην υποχρεωτική και την εθελοντική εφαρμογή, ώστε καμία πλευρά να μην αισθανθεί ότι υποχωρεί κατά κράτος. Την ίδια στιγμή, οι παρεμβάσεις του εφόρου Ταμείων και του αναλογιστή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπογραμμίζουν ότι η διατήρηση δύο διαφορετικών καθεστώτων ενδέχεται να καθυστερήσει την απόδοση της μεταρρύθμισης έως και τέσσερις δεκαετίες.

Για να διασφαλιστεί η καθημερινότητα των μελλοντικών συνταξιούχων, απαιτείται ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός. Η λύση πρέπει να διευρύνει την κάλυψη στο σύνολο του εργατικού δυναμικού χωρίς να αποδομεί τα κεκτημένα, ενισχύοντας παράλληλα την εποπτεία και τη μακροπρόθεσμη ανταποδοτικότητα των ταμείων.