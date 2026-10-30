Μαρινάκης: Δεν απαιτείται άδεια από άλλο κράτος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Μιλώντας την Παρασκευή στην τηλεόραση του Open, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η διαδικασία αδειοδότησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις ελληνικές αρχές και ότι δεν τίθεται ζήτημα εμπλοκής άλλου κράτους. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας ή αιτήματος άδειας ή διαδικασίας αδειοδότησης από κανένα άλλο κράτος, πλην του ελληνικού κράτους», είπε.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην ενημέρωση και την αδειοδότηση. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση αποτελεί διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία σε αντίστοιχα έργα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ενώ η αίτηση για χορήγηση άδειας έχει διαφορετικό χαρακτήρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο η Γαλλία να αναλάβει οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης, επίσημη ή άτυπη, έναντι της Τουρκίας. «Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζει ούτε τη στρατηγική της ούτε την πολιτική της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ερωτηθείς αν η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο σε περίπτωση νέας τουρκικής παρεμπόδισης, ο κ. Μαρινάκης δεν περιέγραψε συγκεκριμένες κινήσεις. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι «θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο χωρίς καμία υποχώρηση».

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε και τις κατηγορίες περί ενδοτικότητας έναντι της Άγκυρας. Προς στήριξη της θέσης του επικαλέστηκε την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ