Επιτοκιακή ανισορροπία στην Κύπρο: Οι οικονομικές επιπτώσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ανάπτυξη

Η απόκλιση των τραπεζικών επιτοκίων μεταξύ Κύπρου και ευρωζώνης αναδεικνύει διαρθρωτικές αδυναμίες του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με σημαντικές συνέπειες για την αποταμίευση, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωζώνη συνεπάγεται την εφαρμογή κοινής νομισματικής πολιτικής, όχι όμως και την ύπαρξη ενιαίων τραπεζικών επιτοκίων. Παρά τις κοινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των επιτοκίων που προσφέρουν τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα και εκείνων της υπόλοιπης ευρωζώνης. Οι αποκλίσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς τραπεζικό ζήτημα, αλλά επηρεάζουν άμεσα την κατανομή του εισοδήματος, την οικονομική δραστηριότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2026 και αφορούν τον Αύγουστο, το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας νοικοκυριών μέχρι ενός έτους διαμορφώθηκε στο 1,35%, έναντι 2,13% στην ευρωζώνη. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας μέχρι δύο ετών, όπου το κυπριακό επιτόκιο ανέρχεται στο 0,87%, έναντι 1,86% στην ευρωζώνη.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται στις επιχειρηματικές καταθέσεις, με τα επιτόκια στην Κύπρο να υπολείπονται αισθητά των ευρωπαϊκών.

Στον δανεισμό, ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,31%, χαμηλότερα από το 3,62% της ευρωζώνης. Αντίθετα, στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια το επιτόκιο ανέρχεται στο 3,56%, έναντι μόλις 2,53% στην ευρωζώνη. Παρόμοια απόκλιση καταγράφεται στα υφιστάμενα επιχειρηματικά δάνεια, με επιτόκια 4,22% και 3,22% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η επιτοκιακή ανισορροπία δεν αφορά ομοιόμορφα όλα τα τραπεζικά προϊόντα, αλλά επιβαρύνει ιδιαίτερα τους υφιστάμενους δανειολήπτες και περιορίζει τις αποδόσεις των αποταμιευτών.

Απώλεια εισοδήματος και περιορισμός της κατανάλωσης

Οι χαμηλές αποδόσεις των καταθέσεων συνεπάγονται απώλεια δυνητικού εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, μια προθεσμιακή κατάθεση €100.000 με επιτόκιο 1,35% αποφέρει ετήσιους τόκους €1.350, έναντι €2.130 με επιτόκιο 2,13%. Η διαφορά των €780 αποτελεί εισόδημα που θα μπορούσε να ενισχύσει την κατανάλωση ή την αποταμίευση.

Η επίπτωση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε συνταξιούχους και νοικοκυριά που βασίζονται στις αποταμιεύσεις τους για συμπληρωματικό εισόδημα. Παράλληλα, όταν ο πληθωρισμός υπερβαίνει το καταθετικό επιτόκιο, η πραγματική αγοραστική δύναμη των αποταμιεύσεων μειώνεται.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι χαμηλότερες αποδόσεις περιορίζουν το εισόδημα από τόκους και, δυνητικά, την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί βασικό συντελεστή της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυξημένο κόστος δανεισμού και επενδυτικές επιπτώσεις

Η επιβάρυνση των υφιστάμενων δανειοληπτών είναι εξίσου σημαντική. Η διαφορά περίπου μίας ποσοστιαίας μονάδας στα επιτόκια των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο χρηματοοικονομικό κόστος.

Για ένα ανεξόφλητο στεγαστικό υπόλοιπο €200.000, μια διαφορά επιτοκίου 1,03 ποσοστιαίων μονάδων αντιστοιχεί ενδεικτικά σε €2.060 περισσότερους τόκους ετησίως, εφόσον το υπόλοιπο παραμένει σταθερό. Στην πράξη, η επιβάρυνση εξαρτάται από τη διάρκεια, τον τρόπο αποπληρωμής και τους όρους του δανείου.

Ανάλογες συνέπειες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανείων περιορίζει τη ρευστότητα, συμπιέζει την κερδοφορία και μειώνει τους διαθέσιμους πόρους για παραγωγικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από την τραπεζική χρηματοδότηση. Μακροπρόθεσμα, η διατήρηση υψηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους μπορεί να αποδυναμώσει την παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος

Η επιμονή των αποκλίσεων εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης της κοινής νομισματικής πολιτικής στην Κύπρο.

Η υψηλή τραπεζική συγκέντρωση, η περιορισμένη κινητικότητα καταθετών και δανειοληπτών, η διάρθρωση της χρηματοδότησης και οι διαφορές στους πιστωτικούς κινδύνους ενδέχεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Ωστόσο, τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν επαρκούν από μόνα τους για να προσδιοριστεί η σχετική σημασία κάθε παράγοντα.

Επιπλέον, τα χαμηλά καταθετικά επιτόκια, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος υφιστάμενων δανείων, μπορούν να ενισχύουν τα επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι αποδεικνύεται υπερβολική κερδοφορία. Μια τέτοια αξιολόγηση απαιτεί συνεκτίμηση του κόστους χρηματοδότησης, των λειτουργικών εξόδων και του πιστωτικού κινδύνου.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη τραπεζική αγορά

Η αντιμετώπιση των αποκλίσεων απαιτεί παρεμβάσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών.

Η ευκολότερη μεταφορά καταθέσεων, η διευκόλυνση αναχρηματοδότησης δανείων, η συγκρίσιμη δημοσιοποίηση επιτοκίων και η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.

Παράλληλα, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιολογούν αποτελεσματικότερα τις τραπεζικές επιλογές τους.

Το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι η τεχνητή εξίσωση όλων των επιτοκίων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά η διασφάλιση ότι οι διαφορές αντανακλούν πραγματικές οικονομικές συνθήκες και όχι περιορισμούς του ανταγωνισμού.

Σε τελική ανάλυση, η σύγκλιση των τραπεζικών συνθηκών με την ευρωζώνη αποτελεί ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα ανταγωνιστικότερο τραπεζικό σύστημα μπορεί να κατανέμει δικαιότερα τα οφέλη της νομισματικής πολιτικής, να στηρίζει την πραγματική οικονομία και να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

* Καθηγητής Μακροοικονομετρίας και Χρηματοοικονομικών και Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος