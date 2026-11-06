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Οικονομία

Στο Α αναβάθμισε την Κύπρο ο οίκος Fitch

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Long-Term Issuer Default Ratings - IDRs) της Κύπρου σε «A» από «A-». Οι προοπτικές (Outlooks) είναι σταθερές. 

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #FITCH

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