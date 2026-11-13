Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα - Έκτακτη εντολή της FAA για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η FAA επικαλέστηκε «έκτακτες συνθήκες» και λόγους ασφαλείας, προχωρώντας σε μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση που επηρεάζει το σύνολο των αεροπορικών αναχωρήσεων στις ΗΠΑ.

Η εντολή αφορά τα αεροσκάφη που βρίσκονται στο έδαφος και αναμένουν άδεια απογείωσης. Αντίθετα, όσα αεροπλάνα βρίσκονται ήδη στον αέρα μπορούν να συνεχίσουν την πτήση τους και να προσγειωθούν, ενώ οι διεθνείς πτήσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Προβλήματα στις επικοινωνίες – Τι γνωρίζουμε

Όπως μεταδίδουν το Reuters και το ABC News, η απόφαση συνδέεται με σοβαρές δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από την επιβολή του πανεθνικού μέτρου, η FAA είχε ήδη αναστείλει την αεροπορική κυκλοφορία στην περιοχή του Σικάγου, εξαιτίας προβλημάτων στις επικοινωνίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία της εκτεταμένης δυσλειτουργίας, ούτε έχει ανακοινωθεί πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κανονική λειτουργία των αεροδρομίων.

Μόλις η τρίτη φορά μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντίστοιχη πανεθνική αναστολή απογειώσεων είχε επιβληθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ειδοποιήσεων προς τους πιλότους είχε οδηγήσει σε προσωρινή καθήλωση πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα των παλαιωμένων υποδομών της αμερικανικής αεροπορίας. Σύμφωνα με το Reuters, το Κογκρέσο είχε εγκρίνει πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επικοινωνιών της FAA.

Σχεδόν 7.000 πτήσεις με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που επικαλείται το Reuters από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 7.000 πτήσεις έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα επηρεάζει όλα τα περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι τεχνικοί της FAA διερευνούν τη δυσλειτουργία.

Η FAA έχει διαμηνύσει ότι η αναστολή των απογειώσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Πηγές: Reuters / ABC News