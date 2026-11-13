Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,37%, στις 318,24 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε άνοδο 2,23%.
ΧΑΚ: Υποχώρηση 0,37% την Παρασκευή, άνοδος 2,23% σε εβδομαδιαία βάση
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,24 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €1.139.267,77. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου συγκέντρωσε περίπου το 93% της αξίας των συναλλαγών.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,98 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €1.139.267,77.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου συγκέντρωσε περίπου το 93% της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας.
Στους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 0,52%. Αντίθετα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων ενισχύθηκε κατά 1,62% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,19%. Ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών παρέμεινε αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €1.061.319,96. Η τιμή κλεισίματος ήταν €10,86, με πτώση 0,55%. Ακολούθησαν η Logicom, με συναλλαγές €26.872 και τιμή κλεισίματος €2,60 χωρίς μεταβολή, η Τσιμετοποιία Βασιλικού με €22.953,05 και τιμή €6,15 χωρίς μεταβολή, η Δήμητρα Επενδυτική με €22.229,99 και τιμή €1,315 χωρίς μεταβολή, καθώς και η Louis με €3.803,76 και τιμή €0,126 χωρίς μεταβολή.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 311.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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