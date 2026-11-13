ΧΑΚ: Υποχώρηση 0,37% την Παρασκευή, άνοδος 2,23% σε εβδομαδιαία βάση

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,98 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €1.139.267,77.

Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου συγκέντρωσε περίπου το 93% της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας.

Στους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 0,52%. Αντίθετα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων ενισχύθηκε κατά 1,62% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,19%. Ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €1.061.319,96. Η τιμή κλεισίματος ήταν €10,86, με πτώση 0,55%. Ακολούθησαν η Logicom, με συναλλαγές €26.872 και τιμή κλεισίματος €2,60 χωρίς μεταβολή, η Τσιμετοποιία Βασιλικού με €22.953,05 και τιμή €6,15 χωρίς μεταβολή, η Δήμητρα Επενδυτική με €22.229,99 και τιμή €1,315 χωρίς μεταβολή, καθώς και η Louis με €3.803,76 και τιμή €0,126 χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 311.

Πηγή: ΚΥΠΕ