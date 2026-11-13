Αύξηση περίπου 5,1% κατέγραψε το 2025, σε πραγματικούς όρους, ο δείκτης συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.
Αύξηση 5,1% στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στην Κύπρο το 2025
Ο δείκτης της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους, με τα είδη ένδυσης και υπόδησης να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο.
Ο δείκτης ανήλθε στις 148,359 μονάδες, από 141,127 το 2024.
Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα είδη ένδυσης και υπόδησης. Ο δείκτης αυξήθηκε από 172,938 το 2024 σε 191,374 το 2025, δηλαδή κατά περίπου 10,7%.
Ακολούθησαν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, με αύξηση περίπου 10% και τον δείκτη να ανεβαίνει από 177,104 σε 194,879, καθώς και οι υπηρεσίες εστίασης και καταλύματος, όπου η άνοδος ήταν περίπου 8,2%, από 162,008 σε 175,241.
Στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, ο δείκτης αυξήθηκε από 125,650 σε 134,981, ή κατά περίπου 7,4%. Στην πληροφόρηση και επικοινωνία σημείωσε άνοδο περίπου 6,1%, από 122,794 σε 130,256.
Αύξηση περίπου 5,9% καταγράφηκε στην επίπλωση, τον οικιακό εξοπλισμό και τη συνήθη συντήρηση του νοικοκυριού. Στις μεταφορές η άνοδος ήταν περίπου 5,8%, ενώ στα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και τα ναρκωτικά ο δείκτης αυξήθηκε περίπου 5,7%.
Στη στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα η αύξηση ανήλθε σε περίπου 4,5%, ενώ στην αναψυχή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό έφτασε περίπου το 4,6%. Στην υγεία καταγράφηκε άνοδος 3,3% και στην προσωπική φροντίδα, την κοινωνική προστασία και τα λοιπά αγαθά και υπηρεσίες περίπου 2,7%.
Αντίθετα, ο δείκτης των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποχώρησε από 186,395 το 2024 σε 159,444 το 2025, μείωση περίπου 14,5%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, διορθωμένη ως προς τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 1,6% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η άνοδος ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από εκείνη του 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,8%.
Μεταξύ των βασικών κατηγοριών στην ΕΕ, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η πληροφόρηση και επικοινωνία, με 3,3%. Ακολούθησαν η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός με 3,1% και τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 2,7%.
Τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός ήταν η μόνη κατηγορία στην ΕΕ με μείωση: η καταναλωτική δαπάνη υποχώρησε κατά 1,9%, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί και το 2024.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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