Σχέδιο εθελούσιας εξόδου 50 ατόμων στην Τράπεζα Κύπρου- Διαφωνία και σοβαρές διαφωνίες ΕΤΥΚ

Η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων εκφράζει έντονη διαφωνία τόσο με την ανάγκη εφαρμογής νέου σχεδίου μόλις έξι μήνες μετά το προηγούμενο, όσο και με τις βασικές πρόνοιες του, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς αποζημιώσεις, ηλικιακές διακρίσεις και κλίμα ανασφάλειας στο προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, η μέγιστη αφορολόγητη αποζημίωση ανέρχεται στις €200 χιλ., με πρόσθετο bonus 10% για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Το νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου, με στόχο την αποχώρηση μικρού αριθμού υπαλλήλων, προανήγγειλε η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου για τα εννιαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

Αχρείαστη η προσφορά του νέου σχεδίου

Όπως αναφέρει σε εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ, η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε την οργάνωση για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εφαρμογή νέου Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, με στόχο την αποχώρηση περίπου 50 εργαζομένων.

Η ΕΤΥΚ με επιστολή της προς την Τράπεζα, εξέφρασε ξεκάθαρα τη διαφωνία και τις σοβαρές επιφυλάξεις της για το νέο Σχέδιο.

«Κατ’ αρχάς, θεωρούμε αχρείαστη την προσφορά νέου Σχεδίου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Τράπεζα είχε προσφέρει Σχέδιο μόλις πριν από περίπου έξι μήνες. Η συνεχής προσφορά Σχεδίων Εθελούσιας Αποχώρησης δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια ανάμεσα στους συναδέλφους και δεν συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού και ομαλού εργασιακού περιβάλλοντος», αναφέρει η συντεχνία.

«Πέραν της πιο πάνω θέσης μας, θεωρούμε ότι το επίπεδο των αποζημιώσεων που προτείνεται είναι πλέον ξεπερασμένο και ανεπαρκές. Η σημαντική αύξηση του κόστους ζωής και του κόστους χρήματος, αλλά κυρίως το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί από Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης που προσφέρθηκαν πρόσφατα από άλλους Οργανισμούς του χώρου μας, καθιστούν τα συγκεκριμένα ποσά μη ικανοποιητικά», τονίζει.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, το ποσό των €200.000 το 2016 αποτελούσε ένα ικανοποιητικό κίνητρο για πρόωρη αποχώρηση. Δέκα χρόνια μετά, προσθέτει, το ίδιο ποσό δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.

Πολύ περισσότερο, συνεχίζει, όταν το 2016, σε περίοδο ζημιών, οι Τράπεζες προσέφεραν €200.000 ενώ σήμερα, σε περίοδο υπερκερδών και υπερβολικά ψηλών μπόνους για τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, το ύψος της αποζημίωσης παραμένει στα ίδια επίπεδα. Στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της αξίας του χρήματος, το ποσό που προσφέρεται σήμερα είναι χαμηλότερο, σημειώνει.

«Δεν μπορεί επίσης να αγνοηθεί το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί από Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης που προσφέρθηκαν πρόσφατα από άλλους Οργανισμούς του χώρου μας, τα οποία έχουν πλέον διαμορφώσει νέα δεδομένα στον τραπεζικό χώρο», τονίζει.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης η φιλοσοφία των κριτηρίων συμμετοχής. Από τη μια, υποστηρίζει η ΕΤΥΚ, «η Τράπεζα επικαλείται την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του προσωπικού και, από την άλλη, εξαιρεί από το Σχέδιο όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους. Η πρόνοια αυτή είναι αντιφατική με τον ίδιο τον στόχο που επικαλείται η Τράπεζα και συνιστά δυσμενή / ρατσιστική διάκριση εις βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων λόγω ηλικίας».

Η οργάνωση έχει ζητήσει από την Τράπεζα Κύπρου τη διευθέτηση συνάντησης για συζήτηση του θέματος ελπίζοντας ότι, «έστω και τώρα, θα αντιληφθεί την ανάγκη για διορθωτικές ενέργειες».