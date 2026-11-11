Στις 16.741 οι πωλήσεις ακινήτων το δεκάμηνο του 2026 με άνοδο 13%, επιβράδυνση τον Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν παγκύπρια ανήλθε σε 16.741 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, έναντι 14.811 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13%.

Η Λεμεσός διατηρεί την πρωτιά στις πωλήσεις ακινήτων, καταγράφοντας 5.406 πωλητήρια έγγραφα από 4.646 πέρσι, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση.

Ακολουθεί η Λάρνακα, με ρυθμό ανάπτυξης 14% με τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν από 3.211 σε 3.674.

Η Λευκωσία κινήθηκε επίσης ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 6% με τα πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται σε 3.556 από 3.363.

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζει και η Πάφος, όπου κατατέθηκαν 3.374 πωλητήρια έγγραφα, αριθμός αυξημένος κατά 18% σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2025 που οι πωλήσεις ήταν 2.869.

Πιο συγκρατημένη ήταν η άνοδος στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου τα πωλητήρια αυξήθηκαν κατά 1%, φθάνοντας τα 731 από 722 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Έριξε ταχύτητα η αύξηση Οκτωβρίου

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, η αγορά ακινήτων διατήρησε τη θετική της πορεία αν και η ετήσια αύξηση επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Τα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν παγκύπρια σε 1.772 από 1.638 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8%, μετά την άνοδο 13% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 727 τον Οκτώβριο του 2026 από 705 τον Σεπτέμβριο του 2026. Τον Οκτώβριο του 2025, οι πωλήσεις σε ξένους ήταν 683 από 596 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τη μεγαλύτερη ενίσχυση κατέγραψε η Λάρνακα με αύξηση 12% έναντι ανόδου 29% τον Σεπτέμβριο, ενώ Λεμεσός και Πάφος ακολούθησαν με άνοδο 11% η καθεμία. Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση των πωλήσεων στη Λεμεσό ήταν 16% και στην Πάφο 10%.

Στη Λευκωσία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% από +7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε σημαντική υποχώρηση 22% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Σεπτέμβριο η μείωση ήταν 20%.