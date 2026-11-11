«Ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στριγκάκι της…» - €10.000 πρόστιμο σε δικηγόρο για σεξιστικό σχόλιο σε μαθήτρια

Η υπόθεση αφορούσε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βάρος μαθήτριας, το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση, εμπεριείχε σεξιστικό περιεχόμενο. Παρότι ο δικηγόρος διέγραψε την επίμαχη ανάρτηση μία έως τρεις ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή της, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν έδειξε μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του. Αντιθέτως, επέμεινε ότι όσα έγραψε ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, επικαλούμενος το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Το επίμαχο σχόλιο

Τα γεγονότα της υπόθεσης έχουν ως εξής: Στις 14/09/2021, ο εγκαλούμενος δικηγόρος εκπροσώπησε τον Δικηγορικό Σύλλογο στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου. Με αφορμή την εμφάνιση μαθήτριας που συμμετείχε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα... Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα βρε, ένα (1) πλάσμα, να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα (1); Πραγματικά έμεινα άφωνος». Η ανάρτηση προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων. Ο εγκαλούμενος δικηγόρος μετά την παρέλευση 1-3 ημερών διέγραψε τα εν λόγω σχόλια.

«Είπα την αλήθεια»

Κατά την αγόρευσή του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μετριάσει την ποινή, ο δικηγόρος όχι μόνο δεν απολογήθηκε για την ανάρτησή του αλλά υπερασπίστηκε το περιεχόμενό της. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Υπήρξα μάρτυρας ενός απαράδεκτου γεγονότος. Η εμφάνιση της κοπέλας ήταν απαράδεκτη. Πόσω μάλλον να τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν άτομα που να επικροτούν αυτού του είδους εμφανίσεις. Από την άλλη, αυτό που είπα ήταν πέρα για πέρα αληθές. Αυτό το οποίο έγραψα αφορούσε αυτούς που της επέτρεψαν να εμφανιστεί με τον τρόπο που εμφανίστηκε με ξεκάθαρο μήνυμα, να λαμβάνουν μέτρα την επόμενη φορά. Θα με τιμωρήσετε για ποιο πράγμα; Επειδή είπα την αλήθεια; Γιατί εκφράστηκα ζητώντας τον τερματισμό ενός απαράδεκτου φαινομένου; Διότι, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε πολύ πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και εδώ είναι που χρειάζεται να επαναλάβουμε τι σημαίνει ελευθερία του λόγου. (...) Αν είναι κάτι που πρέπει να επιβάλλεται για να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού είναι το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα. Ακόμα και αν οι απόψεις τους ενοχλούν».

Η απόφαση

Στην απόφασή του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Κλιμάκιο Γ) των δικηγόρων υπογραμμίζει ότι το δικηγορικό λειτούργημα προϋποθέτει συμπεριφορά που διασφαλίζει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς το δικηγορικό επάγγελμα και όσους το υπηρετούν. Η υποχρέωση αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζεται στην επαγγελματική δραστηριότητα των δικηγόρων αλλά επεκτείνεται και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, είτε αυτές γίνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι η επίμαχη ανάρτηση «αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά και συνιστά διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του δικηγόρου». Στην απόφαση επισημαίνεται, επίσης, ότι «η έκφραση απόψεων που παραπέμπουν σε σεξιστικές συμπεριφορές και μισογυνισμό αποτελούν προσβλητικό και μειωτικό δημόσιο λόγο, δύνανται να προκαλέσουν εκφοβισμό και/ή στιγματισμό και/ή αναπαράγουν αρνητικά στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αφορούν και/ή απευθύνονται σε ανήλικα πρόσωπα». Τέτοιου είδους συμπεριφορές, προστίθεται, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις αρχές της τιμής και της αξιοπρέπειας που οφείλουν να διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα ούτε με το καθήκον των δικηγόρων απέναντι στο κοινό, τα δικαιώματα του οποίου είναι ταγμένοι να προστατεύουν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.

Καμία μεταμέλεια

Για τον καθορισμό του ύψους της πειθαρχικής ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα του αδικήματος, την παντελή έλλειψη μεταμέλειας από πλευράς του δικηγόρου, καθώς και το γεγονός ότι είχαν παρέλθει πέντε χρόνια από τη διάπραξή του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, μάλιστα, στο γεγονός ότι η αρχική πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του δικηγόρου είχε ανασταλεί.