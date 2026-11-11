«Πήγασος»: Οι γεωτρήσεις του Δεκεμβρίου κρίνουν τα επόμενα βήματα της ExxonMobil

Σύμφωνα με τον κ. Άρντιλ, οι νέες εργασίες στο Πήγασος θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί την επόμενη χρονιά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την προώθηση του έργου, μετά και την ανακήρυξη νωρίτερα φέτος της εμπορικής βιωσιμότητας του συμπλέγματος Γλαύκος-Πήγασος.

Ο επικεφαλής παγκόσμιων ερευνών της εταιρείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πρόοδο που έχει καταγραφεί και αποκάλυψε ότι στις αρχές του 2027 θα πραγματοποιηθούν νέες σεισμικές έρευνες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εργασιών στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε από την πλευρά του ότι οι εργασίες προχωρούν βάσει των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν τα τεμάχια 4 και 10Α.

Το βασικό ορόσημο παραμένει η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για τα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος το 2029, με την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου να τοποθετείται το 2033.

Ερωτηθείς αν για το 4 και το 10Α έχει υπάρξει συμφωνία ή αν έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα δοθούν προς αξιοποίηση, ο υπουργός Ενέργειας είπε ότι αυτή τη στιγμή «είμαστε στο νομικό κομμάτι της ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά την υπογραφή των διαφόρων συμβολαίων με βάση τα δικά μας κριτήρια», προσθέτοντας ότι υπάρχουν 2-3 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει χρονικό διάστημα, «έτσι ώστε να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες για να προχωρήσουν κι αυτά».

20 τρισ. κυβικά πόδια

Τη Δευτέρα, σε παρέμβασή του στο 22ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist στην Κύπρο, ο Μιχάλης Δαμιανός περιέγραψε τη συνολική δυναμική των κυπριακών αποθεμάτων, σημειώνοντας ότι οι έξι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ αντιστοιχούν σε περίπου 20 τρισ. κυβικά πόδια εκτιμώμενων πόρων φυσικού αερίου.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα "Κρόνος" αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2028, μετά την τελική επενδυτική απόφαση που έλαβαν οι εταιρείες Eni και TotalEnergies τον περασμένο Ιούλιο και την υπογραφή των βασικών συμβάσεων τον Οκτώβριο. Το έργο θα αξιοποιεί υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές στην Αίγυπτο για εξαγωγή αερίου στις διεθνείς αγορές, κυρίως προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, προχωρεί και η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ εξετάζονται οι βέλτιστες επιλογές εμπορικής αξιοποίησης για τις ανακαλύψεις στα τεμάχια 5 και 10. Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία με την Αίγυπτο επιτρέπει στην Κύπρο να μειώνει το κόστος ανάπτυξης, να αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές και να επιταχύνει τη διάθεση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.

Οι ισχυρές περιφερειακές συνεργασίες, η αξιοπιστία της Κύπρου ως ενεργειακού εταίρου και η γεωστρατηγική της θέση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας.