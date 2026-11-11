Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στην Αττάλεια: Η διαφορετική υποδοχή και τα εμπόδια για ένα τετ α τετ σε τουρκικό έδαφος

Στην Αττάλεια της Τουρκίας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, COP31, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφτασε στην Αττάλεια το βράδυ της Τρίτης και κατά την άφιξή του έγινε δεκτός, μεταξύ άλλων, από τον Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, καθώς και από εκπρόσωπο του πρωτοκόλλου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να φτάσει στον χώρο διεξαγωγής της COP31 λίγο πριν από τις 11 το πρωί, ώρα Τουρκίας, όπου θα γίνει δεκτός από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιήσει παρέμβαση ενώπιον των συμμετεχόντων ηγετών, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και διμερής συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης διμερών επαφών με ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

Στην Αττάλεια και ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι στην Αττάλεια βρίσκεται και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος μετέβη στην Τουρκία για τη Σύνοδο COP31, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν, καθώς και αντιπροσωπεία.

Kατά την άφιξή του έγινε δεκτός από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος AKP και αρμόδιο για τις σχέσεις με τα τουρκικά κράτη, βουλευτή Άγκυρας Κιουρσάτ Ζορλού, τον κυβερνήτη της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν, τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γκιοκχάν Γιαζγκί, τον λεγόμενο πρέσβη της τουρκοκυπριακής πλευράς στην Άγκυρα Ισμέτ Κορούκογλου, τη λεγόμενη πρόξενο στην Αττάλεια Ασλί Ερκμέν, καθώς και αξιωματούχους του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η σημειολογία της υποδοχής των δύο ηγετών

Η διαφορετική σύνθεση των αξιωματούχων που υποδέχθηκαν τους δύο ηγέτες στην Αττάλεια δεν περνά απαρατήρητη, καθώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός από τον Πρέσβη της ΕΕ στην Άγκυρα και εκπρόσωπο του πρωτοκόλλου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποδέχθηκε ομάδα υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

Η διαφοροποίηση στο επίπεδο της εκπροσώπησης κατά τις δύο υποδοχές αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η τουρκική πλευρά επέλεξε να πλαισιώσει την άφιξη των δύο ηγετών στην Αττάλεια.

Οι δυσκολίες μιας συνάντησης σε τουρκικό έδαφος

Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα συνάντησης των δύο ηγετών υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο Κυπριακό δεν μπορεί να αποκλειστεί, η πραγματοποίησή της στην Αττάλεια παρουσιάζει συγκεκριμένες διπλωματικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γνωστή θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό δημιουργεί πρόσθετες παραμέτρους ως προς το πλαίσιο και τον χώρο μιας ενδεχόμενης συνάντησης. Ειδικότερα, μια συνάντηση των δύο ηγετών σε χώρο και υπό συνθήκες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας αποτελεί ζήτημα που η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να διαχειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Υπό αυτό το πρίσμα, εάν τελικά υπάρξει συνάντηση, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που δεν θα δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, περιορισμένα είναι και τα χρονικά περιθώρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς το πρόγραμμά του στην Αττάλεια περιλαμβάνει την συμμετοχή στις εργασίες της COP31, την παρέμβασή του και τις προγραμματισμένες διμερείς επαφές, ενώ το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει για το Δουβλίνο.

Στο διπλωματικό σκηνικό προστίθεται και η πρόσφατη επικοινωνία που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά και τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Λευκωσία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό, με την παρουσία Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στην ίδια διοργάνωση να αποκτά πρόσθετη σημασία.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην COP31

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει την κοινή ευρωπαϊκή θέση για την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην περιφερειακή πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν στην Αττάλεια ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Από την Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει το απόγευμα με προορισμό το Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.