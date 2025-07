Νέα αναλυτικά στοιχεία για επιτόκια καταθέσεων & δανείων ανά τράπεζα

Νέα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Μάιο του 2025, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, μειώθηκε στο 1,16% από 1,26% τον Απρίλιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Arab Jordan Investment Bank S.A. με 1,70%.

Ακολουθεί η Eurobank με 1,49% από 1,65% τον προηγούμενο μήνα και η Jordan Ahli Bank με 1,38% όσο ήταν κα τον Απρίλιο.

Η Εθνική Τράπεζα δίνει επιτόκιο 1,37% από 1,29% και o Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 1,03% από 1,17%.

H Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ δίνει επιτόκιο 1,08% από 1,11%, η Alpha Bank Cyprus Ltd 0,98 % από 1,04%, η Ancoria Bank Ltd 1,06% από 1,08%, η Astrobank Public Co Ltd 0,83% από 0,90%, η Ελληνική Τράπεζα 0,99% όσο και τον Απρίλιο και η Τράπεζα Κύπρου 0,72% από 0,86%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 3,74% από 3,71%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Τρ. Κύπρου και φθάνει το 5,14% από 5,15% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί ο ΟΧΣ με 3,75% από 3,59% και Eurobank με 3,50% από 3,92%. Το χαμηλότερο έχει η Ελληνική Τράπεζα με 2,19% από 2,48%.

Όσον αφορά τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού 1 με 5 έτη (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), το ψηλότερο επιτόκιο έχει η Τρ. Κύπρου με 3,18% από 3,33% και ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα με 3,07%, όσο και τον προηγούμενο μήνα όπως επίσης και η Ancoria Bank με επίσης 3,07% από 2,97% τον Απρίλιο.

Δείτε εδώ τα επιτόκια των καταθέσεων και δανείων