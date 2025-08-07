Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Όλο και λιγότεροι Ιταλοί πάνε διακοπές στη θάλασσα λόγω της αύξησης των τιμών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αισθητή μείωση της παρουσίας τουριστών σε γνωστά ιταλικά παραθαλάσσια θέρετρα καταγράφεται φέτος στην Ιταλία

Αισθητή μείωση της παρουσίας τουριστών σε γνωστά ιταλικά παραθαλάσσια θέρετρα καταγράφεται φέτος στην Ιταλία. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, η μείωση είναι της τάξης του 15% σε πανιταλικό επίπεδο και του 25% σε πολύ γνωστούς προορισμούς όπως είναι η Καλαβρία και η Εμίλια Ρομάνια, η οποία βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα.

Κύρια αιτία θεωρείται η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και η παράλληλη αύξηση των τιμών.

Και στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, οι επιχειρηματίες που έχουν εξασφαλίσει τις άδειες εκμετάλλευσης των οργανωμένων πλαζ λένε στους δημοσιογράφους ότι «ποτέ στο παρελθόν η διαφορά δεν ήταν τόσο αισθητή: κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όλο και περισσότερες ξαπλώστρες είναι άδειες, με τη μαζική προσέλευση να περιορίζεται μόνο το σαββατοκύριακο».

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα, σίγουρα δεν βοήθησε τις παραθαλάσσιες περιοχές. Μόνον στη Σαρδηνία σημειώθηκαν οκτώ θάνατοι τουριστών από ανακοπή καρδιάς, ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία ή βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα.

Στην περιοχή της Τοσκάνης, επίσης, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών υποδομών είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι. Επιβεβαιώνουν ότι καταγράφεται μείωση στις εισπράξεις τους, αλλά εξηγούν ότι δεν μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές διότι μετά τον κορωνοϊό, το κόστος των προμηθευτών τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν διακοπές στο βουνό, όπου οι τιμές είναι συχνά πιο προσιτές και υπάρχει η δυνατότητα -όπως υποστηρίζουν πολλοί λάτρεις των Άλπεων- να ζήσεις την άμεση επαφή με τη φύση, με ηρεμία και χαλάρωση.

Στην περιφέρεια Άνω Αδίγη, μάλιστα, στα σύνορα με την Αυστρία, τις περασμένες εβδομάδες καταγράφηκε μαζική προσέλευση επισκεπτών, με πρωτοφανείς ουρές να έχουν σχηματιστεί για να μπορέσει κανείς να ανέβει στα τελεφερίκ της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

