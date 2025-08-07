Στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου ο Γιώργος Συρίχας- Πράσινο από ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε τον διορισμό του κ. Γεώργιου Συρίχα, ως ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δρ. Συρίχας είναι κορυφαίος οικονομολόγος, που έχει βαθιά ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία στα μακροοικονομικά και τραπεζικά θέματα. Έχει συνεργαστεί εκτενώς με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει διεξάγει σημαντική έρευνα στον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Πολιτικής. Ο Δρ. Συρίχας κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2006 έως το 2008 και του Ανώτερου Διευθυντή Οικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2008 έως το 2013.

Επίσης, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Αρχής Εξυγίανσης από το 2013 έως το 2018. O Δρ. Συρίχας υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου από το 2024, και ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Agri Europe Banking Group από το 2023, όπου επίσης κατείχε τις θέσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, διατηρεί τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στο Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ. Συρίχας κατέχει διδακτορικό (PhD) και μεταπτυχιακό (MA) τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex, και πτυχίο (BSc) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.