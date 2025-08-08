Ζητούν σχέδιο για προστασία των θέσεων εργασίας μετά το deal ΗΠΑ-ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων μετά την εμπορική συμφωνία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία για δασμούς 15% των ΗΠΑ είναι λιγότερο αυστηρή από την αύξηση 30%, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για βασικούς τομείς, τονίζει η Συνομοσπονδία.

«Το αποτέλεσμα είναι πιθανό να είναι σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και βραδύτερες προσλήψεις στον μεταποιητικό κλάδο και στις βιομηχανίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πλήγμα και στους μισθούς

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η συμφωνία θα πλήξει επίσης τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς, επηρεάζοντας την ευρωπαϊκή οικονομία. Με βάση τις εκτιμήσεις από τις προβλέψεις της ΕΚΤ του Ιουνίου, ένας δασμός 15% θα κοστίσει στην οικονομία της ευρωζώνης 1,5% της χαμένης ανάπτυξης μεταξύ 2025 και 2027 - που ισοδυναμεί με 240 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Παρόλο που η απειλή ενός βασικού δασμού 30% έχει αποκλιμακωθεί, ο συντελεστής 15% θα είναι επιζήμιος και πολλά από τα πιο σημαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εξαιρέσεων και των λεγόμενων μη δασμολογικών φραγμών, βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση», προστίθεται.

«Χωρίς ισχυρές προστασίες, υπάρχει ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να πιέσουν για περαιτέρω παραχωρήσεις, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, τα πρότυπα και τις δημόσιες επενδύσει», επισημαίνεται.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ασύμμετρη συμφωνία υπέρ των ΗΠΑ. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι ΗΠΑ εξάγουν δισεκατομμύρια σε χρηματοοικονομικές, τεχνολογικές και επαγγελματικές υπηρεσίες στην ΕΕ κάθε χρόνο, ωστόσο αυτό το πλαίσιο δεν κάνει καμία προσπάθεια να αναδιαμορφώσει αυτή τη σχέση ή να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρώπης», υποδεικνύεται.

Η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς, δήλωσε:

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπορούν να κάνουν τους εργαζόμενους να πληρώσουν για την αποτυχία τους να αντισταθούν στον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η συμφωνία αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη να εισαγάγει συνοδευτικά μέτρα που προστατεύουν τους εργαζόμενους και τις βιομηχανίες τους από τους δασμούς στους οποίους έχει υπογράψει.

«Δεν αρκεί να πούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μια αξιόπιστη αυτόνομη βιομηχανική στρατηγική που να διασφαλίζει και να ενισχύει τις θέσεις εργασίας και την παραγωγή στην Ευρώπη».

«Είναι σημαντικό τώρα για την ΕΕ να έχει ένα σχέδιο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας χωρίς να κάνει περαιτέρω παραχωρήσεις. Αυτές οι απειλές δεν πρόκειται να εκλείψουν. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα να προστατεύσει τους εργαζόμενους από το χάος που δημιουργεί ο Τραμπ και να είναι πρόθυμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ισχυρότερα χαρτιά».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ETUC, Claes-Mikael Ståhl, πρόσθεσε:

«Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Οι στρατηγικοί τομείς πρέπει να προστατεύονται και κάθε εμπορική συνεργασία πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη, την αμοιβαιότητα και σε μια ισχυρή δέσμευση για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε ποιοτικές θέσεις εργασίας εδώ στην πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική που θα επικεντρώνεται στην πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας – όχι μια μονόπλευρη συμφωνία που θα διοχετεύει τα κονδύλια της ΕΕ και τις ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό.

«Προχωρώντας, η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις με συμφωνίες που βασίζονται στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα περιέχουν ισχυρές διατάξεις για την εργασία και το περιβάλλον, οι οποίες θα υποστηρίζονται από πραγματικούς μηχανισμούς επιβολής. Αυτές δεν αποτελούν μόνο μέρος των ευρωπαϊκών αξιών, αλλά είναι και αυτές που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το κοινωνικό μας μοντέλο».