Καμίνι η Κύπρος: Χτυπά τους 42 βαθμούς ο υδράργυρος – Στο κόκκινο ο κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών το Σάββατο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Μειώθηκαν κατά €33 εκατ. τα ΜΕΔ- Στο €1,49 δισ. τέλος Απριλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στo τέλος Απριλίου, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων του τραπεζικού τομέα μειώθηκε στο 5,9% από 6,1% στο τέλος Μαρτίου 2025.

Μικρή μείωση παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, τέλος Απριλίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα. Τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο €1,49 δισ. από €1,53 δισ. τέλος Μαρτίου 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2025.

Στο τέλος Απριλίου 2025, o δείκτης ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα μειώθηκε σε 5,9% από 6,1% στο τέλος Μαρτίου 2025, κυρίως λόγω αποπληρωμών, θετικών μετακινήσεων στις κατηγορίες εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφών και συναλλαγματικών διακυμάνσεων.

Στα νοικοκυριά, το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται σε 7,7% και στις επιχειρήσεις στο 5,1%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 60,7% στο τέλος Απριλίου 2025 σε σύγκριση με 60,5% στο τέλος Μαρτίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Απριλίου 2025 στα €1,3 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα ΜΕΔ.

 

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited