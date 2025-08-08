Μειώθηκαν κατά €33 εκατ. τα ΜΕΔ- Στο €1,49 δισ. τέλος Απριλίου

Μικρή μείωση παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, τέλος Απριλίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα. Τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο €1,49 δισ. από €1,53 δισ. τέλος Μαρτίου 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2025.

Στο τέλος Απριλίου 2025, o δείκτης ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα μειώθηκε σε 5,9% από 6,1% στο τέλος Μαρτίου 2025, κυρίως λόγω αποπληρωμών, θετικών μετακινήσεων στις κατηγορίες εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφών και συναλλαγματικών διακυμάνσεων.

Στα νοικοκυριά, το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται σε 7,7% και στις επιχειρήσεις στο 5,1%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 60,7% στο τέλος Απριλίου 2025 σε σύγκριση με 60,5% στο τέλος Μαρτίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Απριλίου 2025 στα €1,3 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα ΜΕΔ.