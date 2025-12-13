Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

112: Χιλιάδες κλήσεις, αλλά λίγοι και χωρίς εξειδίκευση οι χειριστές

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Πάνω από 370 χιλιάδες κλήσεις δέχθηκε μέσα σε δέκα μήνες ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, σηκώνοντας ένα τεράστιο φορτίο περιστατικών που αφορούν υγεία, φωτιές και δημόσια ασφάλεια.

Η διαχείριση των κλήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γίνεται παγκύπρια από περιορισμένο αριθμό αστυνομικών, χωρίς εξειδικευμένους τηλεφωνητές ή υγειονομικό προσωπικό

Δεκάδες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης τον μήνα εξυπηρετούνται παγκύπρια από περίπου δέκα άτομα ανά βάρδια, σε ένα σύστημα που σηκώνει όλο και μεγαλύτερο φορτίο και το οποίο το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 αποτελεί το βασικό σημείο επαφής των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περιστατικά που αφορούν τη ζωή, την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια.   1.200 κλήσεις τ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα