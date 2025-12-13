112: Χιλιάδες κλήσεις, αλλά λίγοι και χωρίς εξειδίκευση οι χειριστές

Πάνω από 370 χιλιάδες κλήσεις δέχθηκε μέσα σε δέκα μήνες ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, σηκώνοντας ένα τεράστιο φορτίο περιστατικών που αφορούν υγεία, φωτιές και δημόσια ασφάλεια.

Δεκάδες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης τον μήνα εξυπηρετούνται παγκύπρια από περίπου δέκα άτομα ανά βάρδια, σε ένα σύστημα που σηκώνει όλο και μεγαλύτερο φορτίο και το οποίο το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 αποτελεί το βασικό σημείο επαφής των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περιστατικά που αφορούν τη ζωή, την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. 1.200 κλήσεις τ...

