Ανασχηματισμός: Θα αποποιηθούν τις συντάξεις τους οι 5 νέοι αξιωματούχοι;

Με τους νέους διορισμούς κρατικών και αιρετών αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24ωρα, τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά η νομοθεσία που ψηφίστηκε προ μηνών και αφορά την αποποίηση των συντάξεων από εν ενεργεία αξιωματούχους.

Βάσει της εν λόγω νομοθεσίας, οι τρεις νέοι υπουργοί Μαρίνος Μουσιούττας (Εργασίας), Κωνσταντίνος Φυτιρής (Δικαιοσύνης) και Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα (Κοινωνικής Πρόνοιας) καθώς και ο νέος επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, όπως και ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία 15 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους για να υποβάλουν γραπτώς στον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, δήλωση αποποίησης των συντάξεών τους. Η σχετική πρόνοια της νομοθεσίας προβλέπει εθελοντική παραχώρηση της σύνταξης μέχρι τη λήξη της θητείας τους στο δημόσιο αξίωμα.

Συνεπώς, οι τρεις νέοι υπουργοί και ο επίτροπος Προεδρίας, οι οποίοι ανέλαβαν επίσημα καθήκοντα την περασμένη Δευτέρα, έχουν στη διάθεσή τους ακόμη 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 23/12/2025, για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Ο δε Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος έδωσε τη διαβεβαίωσή του προχθές Πέμπτη ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, έχει 13 ημέρες στη διάθεσή του, έως τις 26 του μήνα, για να λάβει την απόφασή του.

Αυτό είναι το έγγραφο αποποίησης σύνταξης:

Σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας

Ο λόγος που ένας μεγάλος αριθμός κρατικών και αιρετών αξιωματούχων —περισσότεροι από 30— λαμβάνει σήμερα, παράλληλα με τον μισθό του, και σύνταξη ή συντάξεις από το Δημόσιο οφείλεται στον περί Συντάξεως Νόμο του 1997, και ειδικότερα στο άρθρο 24. Το άρθρο αυτό ρυθμίζει την πρόωρη αφυπηρέτηση λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την ανάληψη δημόσιου αξιώματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η νομοθεσία προβλέπει την καταβολή σύνταξης από τη στιγμή ανάληψης του δημόσιου αξιώματος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι με βάση αυτό τον νόμο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατέστη δικαιούχος σύνταξης από την ηλικία των 45 ετών, όταν αφυπηρέτησε από το διπλωματικό σώμα για να αναλάβει τα καθήκοντα του υπουργού Εξωτερικών.

Οι συντάξεις των νέων αξιωματούχων

Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας: Από το 2016 λαμβάνει σύνταξη από τη θέση του γραμματέα του Δήμου Λευκωσίας από την οποία αφυπηρέτησε καθώς εξελέγη βουλευτής. Πρόσθετα, αναμένεται να λαμβάνει και σύνταξη βουλευτή. Επειδή διετέλεσε δυο θητείες, η βουλευτική του σύνταξη θα υπερβαίνει τις €3.000 μηνιαίως. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», για την περίπτωση του κ. Μουσιούττα το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναμένει μέχρι τα τέλη του μήνα γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς το κατά πόσο θα λαμβάνει και τη βουλευτική σύνταξη ενώ υπηρετεί στο αξίωμα του υπουργού.

Λαμβάνει κρατική σύνταξη από το 2018, οπότε αφυπηρέτησε από την Εθνική Φρουρά με τον βαθμό του υποναυάρχου. Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα: Δικαιούται σύνταξη ως πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από το οποίο αφυπηρέτησε με την υπουργοποίησή της.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος που τιτλοφορείται ως «ο περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025» ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 10 Ιουλίου 2025 κατόπιν πρότασης νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Οι βασικές του πρόνοιες έχουν ως εξής:

Αξιωματούχος που εκλέγεται ή διορίζεται σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να αποποιηθεί την παροχή σύνταξης για τη χρονική περίοδο που λαμβάνει μισθό, αντιμισθία ή αποζημίωση συνεπεία της εκλογής ή του διορισμού του, υποβάλλοντας στον υπουργό Οικονομικών Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης. Η Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης υπογράφεται και υποβάλλεται αμέσως μετά την εκλογή ή τον διορισμό του αξιωματούχου ή το αργότερο εντός 15 ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό αυτού και ο υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι, η καταβολή της σύνταξης στον αξιωματούχο επαναρχίζει αμέσως μετά τον τερματισμό της θητείας αυτού στο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση που υπηρετούσε. Αξιωματούχος δύναται να επιλέξει να μην υποβάλει τη Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης και, εν τοιαύτη περιπτώσει, ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής γραπτώς μετά την παρέλευση 15 ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό του εν λόγω αξιωματούχου. Αξιωματούχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δύναται οποτεδήποτε να αναιρέσει τη Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης γραπτώς, με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών και κοινοποίησή της στον πρόεδρο της Βουλής.

Απλά τις δώρισαν…

Όσοι αξιωματούχοι στο παρελθόν είχαν την ευαισθησία να αποποιηθούν τη σύνταξη ή τις συντάξεις τους που λάμβαναν από το Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα κατείχαν δημόσιο αξίωμα, δεν αναζήτησαν καμία θεσμική διαδικασία. Απλά απέστειλαν μια επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με την οποίαν ενημέρωναν για την απόφασή τους να δωρίσουν τη σύνταξη ή τις συντάξεις τους, είτε στο Δημόσιο είτε σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αυτό έπραξαν, μεταξύ άλλων, οι Κίκης Καζαμίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, Ιωάννης Κασουλίδης, Γιαννάκης Ομήρου, Νίκος Νικολαΐδης, Ονούφριος Κουλλάς και Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως επιβεβαιώσαμε χθες η υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ζήτησε να μην της καταβάλλεται η σύνταξη που δικαιούται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για όσο διάστημα κατέχει το υπουργικό αξίωμα.

Τον περασμένο Αύγουστο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρεί τη δημοσιοϋπαλληλική σύνταξη που λαμβάνει, ύψους €1.013 τον μήνα και για περίοδο 12 μηνών, σε έξι κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Αυτοί που λαμβάνουν μισθό και σύνταξη

Ο νόμος για την αποποίηση της σύνταξης δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται σε αξιωματούχους που διορίστηκαν ή εκλέγηκαν πριν τον Ιούλιο του 2025.

Οι αξιωματούχοι που λαμβάνουν σήμερα τόσο μισθό όσο και σύνταξη ή συντάξεις λόγω προηγούμενης θητείας, είτε ως υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε ως υπουργοί, είτε ως βουλευτές, είτε ως συνδυασμός αυτών είναι οι ακόλουθοι: