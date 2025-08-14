Στο 3,3% η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο 2025

Στο 3,3% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. O ρυθμός ανάπτυξης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ΕΕ μετά την Ιρλανδία όπου η ανάπτυξη ανήλθε στο 16,2%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3,1% ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024 στο 3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, μη εποχικά προσαρμοσμένος, υπολογίζεται στο 3,6%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Επιβράδυνση στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,5% από 1,6% το πρώτο τρίμηνο και στην ευρωζώνη στο 1,4% από 1,5%.