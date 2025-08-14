Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Στο 3,3% η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο δεύτερος υψηλότερος ρυθμός στην ΕΕ

Στο 3,3% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. O ρυθμός ανάπτυξης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ΕΕ μετά την Ιρλανδία όπου η ανάπτυξη ανήλθε στο 16,2%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3,1% ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024 στο 3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, μη εποχικά προσαρμοσμένος, υπολογίζεται στο 3,6%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Επιβράδυνση στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,5% από 1,6% το πρώτο τρίμηνο και στην ευρωζώνη στο 1,4% από 1,5%.

Tags

ΟικονομίαΥπουργείο ΟικονομικώνοικονομίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑκυπριακή οικονομία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited