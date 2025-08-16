Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

CrediaBank (πρώην Attica Bank): Εξαγοράζει την HSBC Μάλτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»)

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής.

Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Tags

ΕλλάδατράπεζεςΕΞΑΓΟΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited