CrediaBank (πρώην Attica Bank): Εξαγοράζει την HSBC Μάλτας

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής.

Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.