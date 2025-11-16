Καταγγελία πολιτών για αδιαφορία αρμοδίων για δρόμο προς παρεκκλήσι

Δημόσια επιστολή απέστειλαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες σχετικά με τον δρόμο που οδηγεί προς παρεκκλήσι που είναι αφιερωμένο σε τρεις Αγίους της Εκκλησίας τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη.

Το εξωκλήσι αυτό ανεγέρθηκε με πολύ κόπο, χρηματικό κόστος, σεβασμό και αγάπη από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν περάσει και περνούν σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γίνει πραγματικότητα αυτό το ιερό έργο, με σκοπό στη συνέχεια να δοθεί στην Εκκλησία.

Έχει επίσης αφιερωθεί σε όλα τα παιδάκια που παλεύουν με την ασθένεια του καρκίνου. Δυστυχώς προσθέτουν οι παραπονούμενοι, επειδή ο δρόμος εκεί είναι επικίνδυνος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί ούτε μια πινακίδα, ώστε να εντοπίζουν το εξωκλήσι οι πιστοί και να το επισκέπτονται με ασφάλεια. Επί τούτου προσθέτουν, αποστείλανε επιστολές σε αρμόδιους φορείς ζητώντας να γίνει ο δρόμος ασφαλέστερος ή, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί ένας άλλος, πιο ασφαλής δρόμος, ή να τοποθετηθούν εμπόδια για μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.

Προσθέτουν πως μετά λύπης τους αναγκάζονται να αποστείλουν αυτή την επιστολή δημόσια, αλλά το πράττουν με σκοπό την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων ώστε να ληφθούν μέτρα , πριν συμβεί κάποιο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Μεσόγης προς Στρουμπί και θρηνήσουμε θύματα.

Όπως αναφέρουν λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι κάτω από τον δρόμο εκεί βρίσκεται κρυμμένο ένα αδειοδοτημένο,το πρώτο, μικρό και ταπεινό εξωκλήσι, αφιερωμένο στους τρεις μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη.

Επισημαίνουν επίσης πως δυστυχώς, ακριβώς πάνω από το εξωκλήσι έχουν συμβεί πολλές φορές σοβαρά δυστυχήματα, ακόμη και καραμπόλες αυτοκινήτων.

Δυστυχώς καταλήγουν παρά τις τις επιστολές τους , αυτό έχουν εισπράξει ήταν αδιαφορία απέναντι σε έναν ιερό σκοπό.