Εκδήλωση αφιερωμένη σε όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Σαλαμιούς

Εκδήλωση αφιερωμένη στην αναγνώριση ανθρώπων που μέσα από τη συλλογική δράση και την ανιδιοτελή προσφορά τους προς τους θεσμούς αλλά και προς τη Σαλαμιού, συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινότητάς τους, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στην κοινότητα, από τον Σύνδεσμο Φίλων και Αποδήμων Σαλαμιούς.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, που ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ελίκκος Ηλία, είπε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες υπενθυμίζουν σε όλους ότι η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας πηγάζει από την ενότητα και το ήθος των ανθρώπων της.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένουν ένθερμοι υποστηρικτές τέτοιων δράσεων, που συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων μας και αναδεικνύουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, ως το πιο πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον του τόπου, είπε. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης της εκδήλωσης τιμής είναι χαρακτηριστική της αγάπης των μελών του Συνδέσμου Φίλων και Αποδήμων Σαλαμιούς για το χωριό τους και τους συγχωριανούς τους και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, συνέχισε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως η κοινότητα Σαλαμιού, χάρη στο έργο των ανθρώπων της και των φίλων που τη στηρίζουν, αποδεικνύει ότι η πρόοδος δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, αλλά κυρίως πνεύματος, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής.

Εξέφρασε επίσης τη θερμή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τους τιμώμενους. Τους ιερείς της Κοινότητας, για την ποιμαντική και πνευματική τους διακονία, τον τέως Κοινοτάρχη Κωστάκη Αυγουστή, που για 22 ολόκληρα χρόνια προσέφερε ουσιαστικά στην Κοινότητα, καθώς και τους πρωτεργάτες του Κέντρου Νεότητας «Περικλής Σαλαμιούς», που από το 1987, ως σήμερα εμπνέουν τις νεότερες γενιές μέσα από τη δημιουργική και κοινωνική δράση τους.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων και Αποδήμων Σαλαμιούς, Γιώργο Περικλέους αλλά και στα μέλη του Συνδέσμου που από την ίδρυση του Συνδέσμου πριν από 40 χρόνια, μέχρι σήμερα, διατηρούν «αμείωτο το πνεύμα της συλλογικής ευθύνης και της ενεργού συμμετοχής». Η συγκινητική συμβολή στην ανέγερση του χώρου όπου βρισκόμαστε σήμερα, του Πολιτιστικού Κέντρου Σαλαμιούς, το 1995, με την προσωπική οικονομική συνεισφορά των μελών του Συνδέσμου, αποτελεί λαμπρό δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας και κοινοτικής αλληλεγγύης, είπε.