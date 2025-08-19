Στην 56η θέση παγκοσμίως η Κύπρος στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μερική ανησυχία εκφράζει το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN) Κύπρου, για την κατάταξη της Κύπρου στην 56η θέση σε σύνολο 167 χωρών και τελευταία στην ΕΕ, στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 (SDR), που δημοσιεύτηκε νωρίτερα το καλοκαίρι, με συνολική βαθμολογία 73,8, ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 72,9 του 2024.

Σε ανακοίνωσή του το Δίκτυο αναφέρει ότι η νέα έκθεση εισάγει τον απλοποιημένο Δείκτη ΣΒΑ (SDGi), βασισμένο σε 17 δείκτες-κλειδιά. Σημειώνεται, ότι από το 2015 η Κύπρος έχει βελτιωθεί κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 5,1 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Νωρίτερα φέτος, στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 (ESDR), η Κύπρος κατατάχθηκε στην 32η θέση σε σύνολο 34 χωρών, με βαθμολογία 62,7.

Ωστόσο, παρά τις διαφορές μεθοδολογίας, τα αποτελέσματα και των δύο εκθέσεων καταδεικνύουν ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες σε βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Οι πιο προβληματικοί δείκτες στην Παγκόσμια Έκθεση είναι η υπερβολική χρήση αζώτου στη γεωργία (ΣΒΑ 2), η χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών στο κοινοβούλιο (ΣΒΑ 5), η υψηλή κατανάλωση νερού μέσω εισαγωγών (ΣΒΑ 6), το χαμηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΣΒΑ 7), τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στις εισαγωγές (ΣΒΑ 8), οι ελλιπείς επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (ΣΒΑ 9), η υψηλή ανισότητα (ΣΒΑ 10), η χαμηλή ανακύκλωση ηλεκτρονικών και εξαγωγές πλαστικών (ΣΒΑ 12), οι υψηλές εκπομπές CO₂ (ΣΒΑ 13), η υπεραλίευση και περιορισμένες προστατευόμενες περιοχές (ΣΒΑ 14 & 15), οι εξαγωγές όπλων και ζητήματα ελευθερίας του Τύπου (ΣΒΑ 16) και η χαμηλή αναπτυξιακή βοήθεια και φορολογική διαφάνεια (ΣΒΑ 17).

Ορισμένες χαμηλές επιδόσεις σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της Κύπρου, αναφέρει το Δίκτυο όπως το διαιρεμένο καθεστώς του νησιού, το οποίο επηρεάζει τα ποσοστά προστατευόμενης άγριας ζωής και η κλιματική αλλαγή και η γεωγραφική θέση της Κύπρου, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων.

Παρά τις προκλήσεις, η Κύπρος έχει πετύχει και κάποια σημαντικά βήματα, αναφέρει το Δίκτυο, όπως τον ΣΒΑ 1 (Μηδενική Φτώχεια) και τον ΣΒΑ 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), ενώ σημειώνει ισχυρή πρόοδο στον ΣΒΑ 10 (Μείωση Ανισοτήτων).

Τέλος σημειώνεται ότι η πλειονότητα των δεικτών μπορεί να βελτιωθεί με στοχευμένη εθνική πολιτική, θεσμικό συντονισμό και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικά, προτεραιότητα, αναφέρει το Δίκτυο, πρέπει να δοθεί στη Δράση για το Κλίμα (ΣΒΑ 13), στην Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (ΣΒΑ 12) και στη Ζωή στο Νερό (ΣΒΑ 14).

ΚΥΠΕ