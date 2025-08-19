Ο Μακρόν προτείνει να φιλοξενήσει η Γενεύη τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι

Η ανακοινωθείσα σύνοδος κορυφής Ζελένσκι-Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι ο ίδιος προτείνει την Γενεύη.

Είπε ακόμη, ότι η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις «που θεωρεί δίκαιες και σωστές», αλλά προειδοποίησε ότι αν οι χώρες μπορούν να πουν ότι μπορούν να πάρουν εδάφη με τη βία, αυτό θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε την Γενεύη για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα (φιλοξενηθεί από) μια ουδέτερη χώρα, ίσως την Ελβετία -- πιέζω για τη Γενεύη -- ή κάποια άλλη χώρα», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι LCI.

«Την τελευταία φορά που υπήρξαν διμερείς συνομιλίες, πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους τρεις γύρους διαπραγματεύσεων χαμηλότερου επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα πραγματοποιήσουν μια συνάντηση την Τρίτη με άλλους συμμάχους της Ουκρανίας για να «τους ενημερώνουν για το τι αποφασίστηκε» στην Ουάσινγκτον σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αμέσως μετά, θα ξεκινήσουμε συγκεκριμένη εργασία με τους Αμερικανούς. Έτσι, από αύριο (Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, οι υπουργοί, οι αρχηγοί του επιτελείου μας αρχίζουν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι», είπε.

Αναφερόμενος στο αν ο Ζελένσκι θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, ο Μακρόν είπε ότι «εξαρτάται από την Ουκρανία».

«Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που θεωρεί δίκαιες και σωστές», είπε.

Αλλά «ας είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για νομική αναγνώριση», πρόσθεσε.

«Αν οι χώρες... μπορούν να πουν, "μπορούμε να πάρουμε εδάφη με τη βία", (αυτό) ανοίγει το κουτί της Πανδώρας», είπε.

KYΠΕ