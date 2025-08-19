Πιλοτική λειτουργία «τουριστικής αστυνομίας» στα κατεχόμενα

Άρχισε χθες, πρώτη μερά, πιλοτικά σε παραλιακή περιοχή του κατεχόμενου Τρικώμου η εφαρμογή της «τουριστικής αστυνομίας». Άνδρες και γυναίκες της ομάδας αυτής φοράνε γαλάζιες μπλούζες και μπλέ σκούρο σορτς και περιπολούν πεζοί ή/και με ποδήλατα.

Το θέμα προβάλλει πρωτοσέλιδα η Ντιαλόγκ, ενώ κι άλλα τ/κ ΜΜΕ παραπέμπουν στην ανακοίνωση χθες της «γενικής αστυνομικής διεύθυνσης» πως η «τουριστική αστυνομία» θα περιπολεί στην παραλία και τον παραθαλάσσιο πεζόδρομο του κέντρου του Τρικώμου μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, διασφαλίζοντας τη «δημόσια τάξη» και παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περίπτωση συμβάντων.

«Τουριστικοί αστυνομικοί», γνώστες ξένων γλωσσών και πρώτων βοηθειών, όπως αναφέρεται, θα περιπολούν την περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου στην παραλία Μακένζι που περιλαμβάνει σε έκταση κάποιες μεγάλες τουριστικές μονάδες και πάρκο ψυχαγωγίας.

Οι ομάδες αυτές των «αστυνομικών» θα σταθμεύουν στον κινητό «αστυνομικό σταθμό» στην περιοχή και θα περιπολούν μεταξύ 14.00-23.00 τις καθημερινές και 10.00-24.00 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια των περιπολιών είναι η πρόληψη εγκληματικότητας, η παροχή αρχικής αντίδρασης σε τροχαία και «νομικά» περιστατικά και αναφορά στις αρμόδιες «υπηρεσίες», η διεξαγωγή ελέγχων ταυτότητας και ανακρίσεων σε άτομα που θεωρούνται ύποπτα ή εμπλέκονται σε περιστατικά, η επαλήθευση του «νομικού καθεστώτος» αλλοδαπών, η διεξαγωγή αρχικών αξιολογήσεων τροχαίων και καταγγελιών, η απομάκρυνση ατόμων που προκαλούν αναστάτωση ή είναι ύποπτα για διάπραξη εγκλήματος από την περιοχή και η παροχή πρώτων βοηθειών σε άτομα που κινδυνεύουν από πνιγμό ή χρειάζονται βοήθεια για άλλους λόγους.

ΚΥΠΕ