Επίθεση σε Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Λεμεσό– Η «Ισότητα» ζητά φύλαξη και μέτρα ασφαλείας

«Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν μέτρα», σημειώνει η Συντεχνία, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν άμεσα την ασφάλεια των λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα (Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, ύστερα από νέο σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας. Η Συντεχνία καταγγέλλει ότι η απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας αφήνει εκτεθειμένο το προσωπικό, το οποίο, όπως σημειώνει, εργάζεται πλέον «υπό καθεστώς φόβου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, πολίτης επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά εναντίον υπαλλήλων, πετώντας αντικείμενα με στόχο να σπάσει το προστατευτικό γυαλί της υποδοχής. Παρά την παρουσία ιδιωτικού φρουρού, δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ενώ η Αστυνομία κατέφθασε στο σημείο με καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών. «Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», σημειώνει η Συντεχνία.

Η Ισότητα υποστηρίζει ότι οι ιδιωτικοί φρουροί που τοποθετούνται στα γραφεία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Ευημερίας «δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες ή εκπαίδευση για διαχείριση κρίσεων». Όπως αναφέρει, η παρουσία τους παρέχει μόνο τυπική ασφάλεια, χωρίς ουσιαστική προστασία για το προσωπικό, ενώ η έλλειψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Αστυνομία οδηγεί σε επικίνδυνες καθυστερήσεις.

Η Συντεχνία απαιτεί:

  • Αντικατάσταση των ιδιωτικών φρουρών με αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα να επιβάλλουν τάξη και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

  • Θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου διαχείρισης βίαιων περιστατικών, με σαφή διαδικασία καταγραφής και περιορισμού πρόσβασης σε πολίτες που επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά.

  • Άμεσα τεχνικά μέτρα όπως panic buttons, κάμερες CCTV με άμεση σύνδεση με την Αστυνομία, καθώς και περαιτέρω θωράκιση των χώρων υποδοχής.

  • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και αυτοπροστασίας.

  • Προειδοποίηση για δυναμικά μέτρα

Η Ισότητα ξεκαθαρίζει ότι, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Αστυνομία, θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Μεταξύ αυτών, στάσεις εργασίας, απεργίες, άρνηση εξυπηρέτησης πολιτών που εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά, καθώς και δημόσιες καταγγελίες και νομικές ενέργειες.

«Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν μέτρα», σημειώνει η Συντεχνία, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν άμεσα την ασφάλεια των λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών.

