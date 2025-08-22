Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η Δανία καταργεί φόρους καφέ και σοκολάτας για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

Καθώς θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες. Ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανούς, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας και αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Φορολογίας, ο καφές πακέτο στη Δανία θα κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους. Ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος.

Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.

Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της Δανίας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες (321 εκατομμύρια ευρώ).

ΚΥΠΕ

