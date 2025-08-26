Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο επιδεινώθηκε με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,8 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διεξάγει την έρευνα, η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, ανατρέποντας τα οφέλη στην οικονομική εμπιστοσύνη που είχαν καταγραφείτον Ιούλιο.

Η αποδυνάμωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες προήλθε από χειροτέρευση σε όλες τις συνιστώσες του κλίματος, δηλαδή, στις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση, καθώς και στις απαντήσεις τους για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου και του επόμενου τριμήνου.

Η υποχώρηση του κλίματος στις κατασκευές ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα. Αντιθέτως, το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά λόγω βελτιωμένων αξιολογήσεων για τα επίπεδα των αποθεμάτων και θετικότερων εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.

Το κλίμα στη μεταποίηση βελτιώθηκε ελαφρώς, κυρίως λόγω της ανοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Το καταναλωτικό κλίμα ενδυναμώθηκε τον Αύγουστο, με όλες του τις συνιστώσες να σημειώνουν βελτίωση. Συγκριτικά με τον Ιούλιο, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική τους κατάστασης ήταν ευνοϊκότερες και οι εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους, αλλά και της χώρας καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες.

Επιπρόσθετα, οι προθέσεις των καταναλωτών να προβούν σε μεγάλες αγορές ενισχύθηκαν τον Αύγουστο.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε πτωτικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω περαιτέρω μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας στον τομέα των υπηρεσιών και υποχώρησης της καταναλωτικής αβεβαιότητας.