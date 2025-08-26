Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε πτωτικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο επιδεινώθηκε με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,8 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διεξάγει την έρευνα, η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, ανατρέποντας τα οφέλη στην οικονομική εμπιστοσύνη που είχαν καταγραφείτον Ιούλιο.

Η αποδυνάμωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες προήλθε από χειροτέρευση σε όλες τις συνιστώσες του κλίματος, δηλαδή, στις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση, καθώς και στις απαντήσεις τους για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου και του επόμενου τριμήνου.

Η υποχώρηση του κλίματος στις κατασκευές ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα. Αντιθέτως, το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά λόγω βελτιωμένων αξιολογήσεων για τα επίπεδα των αποθεμάτων και θετικότερων εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.

Το κλίμα στη μεταποίηση βελτιώθηκε ελαφρώς, κυρίως λόγω της ανοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Το καταναλωτικό κλίμα ενδυναμώθηκε τον Αύγουστο, με όλες του τις συνιστώσες να σημειώνουν βελτίωση. Συγκριτικά με τον Ιούλιο, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική τους κατάστασης ήταν ευνοϊκότερες και οι εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους, αλλά και της χώρας καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες.

Επιπρόσθετα, οι προθέσεις των καταναλωτών να προβούν σε μεγάλες αγορές ενισχύθηκαν τον Αύγουστο.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε πτωτικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω περαιτέρω μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας στον τομέα των υπηρεσιών και υποχώρησης της καταναλωτικής αβεβαιότητας.

Tags

Οικονομίαοικονομίακυπριακή οικονομία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited