Φορολογική μεταρρύθμιση υπό πίεση

Η προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, μια μεταρρύθμιση εμβληματική για τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, εξελίσσεται σε ένα περίπλοκο πρόβλημα διαχείρισης για την κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις από κόμματα και φορείς ανεβάζουν τους τόνους, την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι η μεταρρύθμιση θα αποφέρει ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και θα διαφυλάξει τη διεθνή αξιοπιστία της οικονομίας, συνδέοντας την προσπάθεια με την ανάγκη να περιοριστεί μια παραοικονομία που εκτιμάται στο 25% του ΑΕΠ. Η δημόσια διαβούλεση επί των έξι νομοσχεδίων θα κλείσει στις 10 Σεπτεμβρίου και για τις 15 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τα κόμματα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στην παρούσα φάση, το πιο σημαντικό πρόβλημα εκτός από αντιδράσεις φορέων και οργανώσεων του επιχειρείν που εγείρουν ζητήματα επηρεασμού της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και απόδοσης υπερεξουσίων στο Τμήμα Φορολογίας, είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων τα οποία «ακούν» τις αντιδράσεις. Χωρίς το σχηματισμό πλειοψηφίας στη Βουλή, η μεταρρύθμιση θα μείνει στα χαρτιά. Ο ΔΗΣΥ ήδη έχει τοποθετηθεί αρνητικά.

Η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε δήλωσή της τόνισε ότι οι αναγκαίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως «όχημα επιβολής νομοθετικών υπερεξουσιών».

«Πρόνοιες που πλήττουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάννα Ερωτοκρίτου, μιλώντας στον «Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, επιχείρησε να δώσει πολιτικά στηρίγματα στην κυβέρνηση, δεν απέρριψε την πρόταση, αλλά έθεσε και τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί: χαμηλούς τόνους, υπευθυνότητα, εξαντλητική διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που δεν αφήνει χώρο για υπερερμηνείες ή υπερεξουσίες. Όπως τόνισε, η νομοθεσία πρέπει να είναι ξεκάθαρη, με στόχευση στην προστασία των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης, αλλά και με κίνητρα σε έντιμους επενδυτές, εγχώριους και ξένους.

Η κ. Ερωτοκρίτου αναγνώρισε ότι σήμερα υπάρχουν φορολογικές ανισότητες και επέμεινε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων για τη μεσαία τάξη, απορρίπτοντας τη λογική να «μπαίνει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη» των νοικοκυριών σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Στο επίμαχο ζήτημα των «πράσινων» φορολογιών, είπε ότι κάθε επιβάρυνση οφείλει να αντισταθμίζεται τουλάχιστον ισόποσα, πρωτίστως υπέρ των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης, με ρητή αρχή τη δημοσιονομική ουδετερότητα.

Η απάντηση Κεραυνού

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ήρθε ως πρώτη συντεταγμένη απάντηση στις επικρίσεις, ο οποίος υπερασπίζεται τον πυρήνα της μεταρρύθμισης και κυρίως τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση έχει στόχο να θωρακίσει τη σταθερότητα, την ισονομία και τη διαφάνεια, διατηρώντας και ενισχύοντας το ευνοϊκό καθεστώς για την εισαγωγή ξένων εταιρειών, ώστε η Κύπρος να παραμείνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Ο κ. Κεραυνός εξηγεί ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα πλαίσιο με στόχο την αύξηση εσόδων, αλλά για ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τη δικαιότερη κατανομή του οφέλους της ανάπτυξης στους φορολογούμενους, με δέσμευση για ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής «δεν θεωρείται αναγκαία μόνο για τη στήριξη και ενδυνάμωση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί σημαντική μέθοδο για την εμπέδωση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και της ισονομίας».

Αποτελεί επίσης, αναφέρεται, «μονόδρομο για την ενίσχυση της καλής εικόνας της οικονομίας διεθνώς, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εικόνα της Κύπρου ως ένα αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο».

Η πορεία αυτή, σημειώνεται, «είναι παράλληλη με την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου από επιπτώσεις προηγούμενων πολιτικών».