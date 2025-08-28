Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μειώθηκαν κατά €155 εκατ. οι καταθέσεις τον Ιούλιο- Για πρώτη φορά από Μάρτιο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Μειωμένα και τα δάνεια κατά €75 εκατ.

Μείωση παρουσίασαν οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2025.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €154,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €654,7 εκατ. τον Ιούνιο 2025. Η μείωση είναι η πρώτη που καταγράφεται μετά από τρεις μηνες καταγραφής ανόδου.

Τον Μάρτιο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €66,3 εκατ. ενώ μείωση €211,3 εκατ. καταγράφηκε και τον πρώτο μήνα του 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 7,1% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €56,6 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €89,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €62,6 εκατ. και €105,3 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €257,6 εκατ.

Μείωση €75 εκατ. στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €74,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €672,3 εκατ. τον Ιούνιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €26,5 δις. 

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €42,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €19,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €45,8 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €16,6 εκατ.

 

