Ξεκινά η διαπραγμάτευση 47.600 γραμματίων στο ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 47.600 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 8 ης έκδοσης, Σειράς 2025 (29/08/2025 – 28/11/2025) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €47.600.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 25 Αυγούστου 2025.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 29η Αυγούστου 2025. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Θ25/ ΤΒ13Η25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241280813.

Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει σήμερα 29 Αυγούστου 2025.