Διασώθηκε 62χρονος τραυματίας, μετά από πτώση στο Τρόοδος

Κατέπεσε σε δασώδη περιοχή και στραμπούληξε το πόδι του.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) διέσωσαν το Σάββατο 62χρονο, ο οποίος κατέπεσε σε δασώδη περιοχή στο Τρόοδος (Χιονίστρα) και τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Συγκεκριμένα, στις 08:11 σήμερα ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλήθηκε για βοήθεια στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, στη Χιονίστρα, για μετακίνηση ενός ατόμου. Πρόκειται, προστίθεται, για επισκέπτη στη περιοχή, ηλικίας 62 χρονών, ο οποίος κατέπεσε σε δασώδη περιοχή και στραμπούληξε το πόδι του.

Έγινε χρήση διασωστικής εξάρτησης και προσεγγίστηκε ο τραυματίας, ενώ με ειδικό φορείο μεταφοράς μετακινήθηκε με ασφάλεια στο ύψος του δρόμου και σε απόσταση περίπου 1100 μέτρα από επικλινές ορεινό έδαφος, αναφέρεται. Εκεί παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, καταλήγει ο κ. Κεττής.

