ATA: Αποφασίζουν για τρίωρη παναπεργία στις 10 Σεπτεμβρίου οι συντεχνίες

Συνέρχονται σήμερα οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ανακοίνωση της μορφής των απεργιακών τους κινητοποιήσεων, καθώς ο διάλογος που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες για την ΑΤΑ δεν επέφερε μέχρι στιγμής κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 3μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΟ.

Μετά και την κοινή σύσκεψη με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, την Παρασκευή, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ θα ενημερώσουν στο πλαίσιο πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης και τις υπόλοιπες συντεχνίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τα μέχρι στιγμής δεδομένα και αναμένεται να ληφθούν τελικές αποφάσεις.

Όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα και ενδείξεις δείχνουν προς παναπεργία καθώς δεν έχουν διαπιστώσει διαφοροποίηση στις προωθούμενες αλλαγές για την ΑΤΑ, με τις συντεχνίες να επιμένουν στην πλήρη επαναφορά της στο 100% και επέκτασή της προκειμένου να καλύπτει όλους τους εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά πάσα πιθανότητα θα αποφασιστεί τρίωρη παναπεργία σε πρώτη φάση για τις 10 Σεπτεμβρίου από τις 7.00 μέχρι τις 10.00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την τετράωρη κοινή σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με τον υπουργό, το αδιέξοδο παραμένει, με την κάθε πλευρά να επιμένει στις θέσεις που έχει εκφράσει τους τελευταίους μήνες.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Αντρέας Μάτσας, δήλωσε την Παρασκευή στον «Π» ότι διαφαίνεται να υπάρχει σοβαρή απόκλιση επί της αρχής της ΑΤΑ και δεν προδιαγράφεται οποιαδήποτε θετική κατάληξη με βάση τα όσα έχουν διαμειφθεί στη συνάντηση.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε από την πλευρά της στον «Π» ότι «όλα όσα ακούσαμε δεν διαφοροποιούν τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, με τους εργοδότες να επιθυμούν δομικές αλλαγές στον θεσμό αλλά και πρόσθετα κριτήρια για να ενεργοποιηθεί η απόδοση της ΑΤΑ, χωρίς να αυξάνεται το συνολικό τους κόστος».

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, σημείωσε στον «Π» ότι «αυτό που θέλουν να πετύχουν οι εργοδότες είναι να αλλοιώσουν τη φιλοσοφία της ΑΤΑ. Με βάση τα όσα ακούσαμε, η ΑΤΑ θα είναι μόνο στα χαρτιά και όχι επί της ουσίας, δηλαδή να ανταποκρίνεται στον σκοπό της».

Το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, «παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, αφού η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, στις 10 Ιουλίου, οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία τις επόμενες λίγες ημέρες για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.

Οι οργανώσεις επιβεβαίωσαν την ομόφωνη προσέγγισή τους, καθώς και την αποφασιστικότητά τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, στη βάση των μεταβατικών συμφωνιών που υπογράφτηκαν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των 13 συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣΟ, ΣΑΚ, ΣΑΑΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΠΑΣΥΚΙ, οι προσπάθειες διάβρωσης της φιλοσοφίας του θεσμού, διασυνδέοντας την ΑΤΑ με ξένα στοιχεία προς τον θεσμό, δεν γίνονται αποδεκτές από το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκ τούτου καλείται η κυβέρνηση, έστω και την υστάτη και στο πλαίσιο του νέου χρονοδιαγράμματος που ζήτησε ο αρμόδιος υπουργός, να αποκαταστήσει πλήρως την ΑΤΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συλλογικές συμβάσεις και οι συμφωνίες που υπογράφονται εφαρμόζονται για το σύνολο των εργαζομένων.