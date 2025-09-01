Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Κλείδωσε» στο 3,3% η ανάπτυξη κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Πώς κινήθηκαν οι διάφοροι τομείς της οικονομίας

Στο 3,3% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε στις14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 

Η πορεία ανά τομέα

Το ΑΕΠ σε μετρήσεις όγκου διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες διαμορφώθηκε στα €7,38 δισ. τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025.

Η συνεισφορά του τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο˙ Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών; Μεταφορά και Αποθήκευση; Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», ανέρχεται σε €1,57 δισ. με ετήσια αύξηση 6% και τριμηνιαία 1,6%.

Όσον αφορά τη «Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα· Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση; Εκπαίδευση Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα», η συνεισφορά της στο ΑΕΠ είναι €1,15 δισ. με ετήσια αύξηση 1,5% και τριμηνιαία 0,4%.

Ο τομέας «Ενημέρωση και Επικοινωνία», έχει συνεισφορά €841,7 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας άνοδο 6,2% σε σχέσης με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ενώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η αύξηση είναι 1,8%.

Η «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» έχει συνεισφορά €650,1 εκατ. οι «Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες, Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» €646,9 εκατ. και οι «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» €601,3 εκατ.

