Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Επιδότηση έως €300 για ζημιές σε ηλιακούς θερμοσίφωνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εκτιμάται ότι συνολικά θα διατεθεί συνολικό ποσό περίπου €768.000.

Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών σε ηλιακούς θερμοσίφωνες που υπέστησαν βλάβες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο καλύπτει οικιστικές μονάδες μόνιμης διαμονής σε όλες τις Επαρχίες.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας 50% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τα €300 ανά περίπτωση, σε ιδιοκτήτες κατοικιών μόνιμης διαμονής.

Εκτιμάται ότι συνολικά θα διατεθεί συνολικό ποσό περίπου €768.000.

Οι επηρεαζόμενοι πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση καλούνται, αν δεν το έχουν πράξει ήδη, να προσκομίσουν στη οικεία Επαρχιακή Διοίκηση συμπληρωμένο το έντυπο εξουσιοδότησης FIMAS και αντίγραφο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους. Η καταβολή της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε εφάπαξ δόση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Tags

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited