Επιδότηση έως €300 για ζημιές σε ηλιακούς θερμοσίφωνες

Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών σε ηλιακούς θερμοσίφωνες που υπέστησαν βλάβες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο καλύπτει οικιστικές μονάδες μόνιμης διαμονής σε όλες τις Επαρχίες.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας 50% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τα €300 ανά περίπτωση, σε ιδιοκτήτες κατοικιών μόνιμης διαμονής.

Εκτιμάται ότι συνολικά θα διατεθεί συνολικό ποσό περίπου €768.000.

Οι επηρεαζόμενοι πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση καλούνται, αν δεν το έχουν πράξει ήδη, να προσκομίσουν στη οικεία Επαρχιακή Διοίκηση συμπληρωμένο το έντυπο εξουσιοδότησης FIMAS και αντίγραφο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους. Η καταβολή της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε εφάπαξ δόση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου