+12% οι πωλήσεις Jumbo στην Κύπρο τον Αύγουστο

Οι πωλήσεις των καταστημάτων Jumbo στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το οκτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 9% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Αύγουστο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το οκτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 3% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8% περίπου τον Αύγουστο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το οκτάμηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά 7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συνολικές πωλήσεις

Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού διατήρησε την ανοδική πορεία του Ομίλου σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων της τάξης του +8%, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένη φορολογία (ΦΠΑ) στη Ρουμανία και αβεβαιότητα στις αγορές.

Τον Αύγουστο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά 7% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, για το οκτάμηνο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συγκράτηση λειτουργικού κόστους με απόκτηση γης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος JUMBO συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της βιώσιμης μεγέθυνσης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του, προς όφελος του καταναλωτή και των μετόχων-συνεταίρων του.

Με σκοπό τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, η διοίκηση, όπου αυτό κρίνεται εμπορικά και οικονομικά πρόσφορο, επιλέγει την απόκτηση της πλήρους κυριότητας ακινήτων, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση και μεγιστοποίηση των κεφαλαιακών αποδόσεων.

Κατά την περίοδο 2021-2024 επενδύθηκαν περίπου €39 εκατ. για την αγορά και ιδιόχρηση 5 μισθωμένων καταστημάτων σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Μέχρι σήμερα, στο 2025, έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά 2 ακόμη μισθωμένων καταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ είναι σε εξέλιξη η απόκτηση επιπλέον 2 σε Πάτρα και Αθήνα.

Ο Όμιλος JUMBO έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα ένα δίκτυο 89 καταστημάτων και με την ολοκλήρωση των ανωτέρω αγορών τα ιδιόκτητα θα είναι στο 70%.

Ο Όμιλος JUMBO παραμένει προσηλωμένος στην οργανική μεγέθυνση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, τη δυναμική και τη μακροχρόνια αξία για τους μετόχους και τους καταναλωτές. Οι επενδύσεις συνεχίζονται και με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, και την ενίσχυση της παρουσίας σε κομβικές αγορές.

Η Ρουμανία αποτελεί μία σημαντική αγορά για την ανάπτυξη του Ομίλου JUMBO. Λειτουργούν ήδη 20 καταστήματα στη χώρα καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ στόχος για την επόμενη οκταετία είναι ο διπλασιασμός του αριθμού των καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά συμφωνία για την ανάπτυξη νέου καταστήματος στο Baia Mare, που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την πορεία ανάπτυξης του Ομίλου στη χώρα.