Βίντεο καταγράφει για πρώτη φορά αλεπού να κυνηγά λύκο αντί για το αντίστροφο

Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά κόκκινη αλεπού να κυνηγά και πιθανότατα να σκοτώνει λυκόπουλο μέσα στη φωλιά του, ανατρέποντας όσα είναι γνωστά για την ιεραρχία μεταξύ των δύο συγγενικών ειδών.

Είναι γνωστό ότι οι λύκοι περιστασιακά σκοτώνουν αλεπούδες, αλλά το αντίστροφο δεν είχε τεκμηριωθεί ποτέ ξανά επιστημονικά. Η καταγραφή έγινε στο Προεδρικό Κτήμα Castelporziano, ένα φυσικό καταφύγιο στα περίχωρα της Ρώμης, αναφέρει ο Independent. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σάσαρι μελετούσαν τις μετακινήσεις των λύκων στην περιοχή και είχαν εγκαταστήσει κάμερες με αισθητήρες κίνησης κοντά σε φωλιά, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα μεγάλωναν τα μικρά τους.

Μια νύχτα, μία από τις κάμερες κατέγραψε κόκκινη αλεπού να πλησιάζει την είσοδο της φωλιάς και να τρέφεται με υπολείμματα. Στη συνέχεια, μπήκε μέσα και έσυρε προς τα έξω ένα ζωντανό λυκόπουλο. Το μικρό κατάφερε αρχικά να απελευθερωθεί και να επιστρέψει στη φωλιά, όμως η αλεπού μπήκε ξανά και αυτή τη φορά απομακρύνθηκε μεταφέροντας το λυκόπουλο. Οι ερευνητές θεωρούν πολύ πιθανό ότι η αλεπού σκότωσε και έφαγε το κουτάβι, καθώς αυτό δεν εμφανίζεται ξανά σε κανένα από τα επόμενα πλάνα.

Όπως σημειώνουν στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Zoology, πρόκειται για το πρώτο βιντεοσκοπημένο τεκμήριο επαναλαμβανόμενης επίθεσης κόκκινης αλεπούς σε λυκόπουλο ηλικίας περίπου ενός μήνα, γεγονός που συνιστά μια νέα καταγεγραμμένη μορφή άμεσης θηρευτικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα δύο είδη. Μετά το περιστατικό, η αγέλη των λύκων εγκατέλειψε οριστικά τη φωλιά, πιθανότατα επειδή ο χώρος είχε πλέον εκτεθεί και δεν θεωρούνταν ασφαλής.

«Ευκαιριακή διατροφική στρατηγική»

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά της αλεπούς προκάλεσε έκπληξη, καθώς στο δασικό περιβάλλον της περιοχής υπήρχαν και άλλες διαθέσιμες πηγές τροφής, όπως μικρά ελάφια. Κατά την εκτίμησή τους, το περιστατικό είναι ένα παράδειγμα της «εξαιρετικά ευκαιριακής διατροφικής στρατηγικής» της κόκκινης αλεπούς.

«Η παρατήρησή μας διευρύνει το γνωστό φάσμα των ανταγωνιστικών αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν τους απογόνους των λύκων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα μεσοσαρκοφάγα (μικρού έως μεσαίου μεγέθους σαρκοφάγα θηλαστικά) μπορούν να ασκήσουν άμεση πίεση στην αναπαραγωγική απόδοση αυτού του κορυφαίου αρπακτικού», έγραψαν. «Αυτή η μεμονωμένη παρατήρηση παρέχει νέα στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλεπούς και λύκου και υπογραμμίζει την αξία της παρακολούθησης στο πεδίο για την καταγραφή απροσδόκητων συμπεριφορών που δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα».

