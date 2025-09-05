Επαφές Υφυπουργού Ναυτιλίας στη Σαουδική Αραβία

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνα Χατζημανώλη, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στις 3-4 Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Σαουδάραβα Υπουργού Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η κ. Χατζημανώλη συμμετείχε ως ομιλήτρια στο Υπουργικό πάνελ του συνεδρίου «2nd Sustainable Maritime Industry Conference (SMIC25)», μαζί με Υπουργούς άλλων χωρών.

Σημειώνεται ότι η κ. Χατζημανώλη ήταν η μόνη Υπουργός που συμμετείχε από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πάνελ, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας, καθώς και την ενεργή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Χατζημανώλη επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Κύπρου στην προώθηση ενός βιώσιμου και καινοτόμου ναυτιλιακού οικοσυστήματος, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), της ενίσχυσης της ναυτικής ασφάλειας και αποδοτικότητας, καθώς και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ναυτικών.

Όπως αναφέρεται, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, η κ. Χατζημανώλη πραγματοποίησε νέα διμερή συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr. Rumaih AL-Rumaih, κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς προκλήσεις στον ναυτιλιακό τομέα και αναφέρθηκαν κυρίως στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την πρόσφατη διμερή συνάντηση τους στο Κατάρ, αναφορικά με τη συνομολόγηση Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους πρόθεση για την ολοκλήρωση και υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου το συντομότερο, σημειώνεται.

Διμερή συνάντηση πραγματοποιήθηκε, επίσης, με τον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Dr. Shaikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας.

Ο Υπουργός του Μπαχρέιν εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της χώρας του για ενίσχυση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με την Κύπρο και πρότεινε την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», τον Οκτώβριο, στη Λεμεσό, όπου και προγραμματίστηκε νέα συνάντηση των δύο Υπουργών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Υφυπουργός είχε επίσης ξεχωριστές επαφές και συζητήσεις με τους Υπουργούς Μεταφορών της Δομινίκας, Σρι Λάνκας, Λιβερίας, Μαυροβουνίου και Σομαλίας, με επίκεντρο την προώθηση της υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανεκλογή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ενόψει των επερχόμενων εκλογών Νοεμβρίου στο Λονδίνο.

Τέλος, στο πλαίσιο της παραμονής της, η κ. Χατζημανώλη πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία του Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζέντα, Mohamed Abdulkader M. Alfadl, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την παρουσία της Κυπριακής Κοινότητας στη Σαουδική Αραβία, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης των εμπορικών και ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της κρουαζιέρας, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.