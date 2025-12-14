Γιατί θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες - Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει τα επόμενα βήματα

kateliadi@politis.com.cy Η Τριμερής Συνάντηση στη Λευκωσία των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν, με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, φαίνεται να μην έμεινε στα τυπικά και επικοινωνιακά, αλλά να εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό βήμα ξεπαγώματος του Κυπριακού. Όπως και σε μια ουσιαστική ένδειξη ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο διπλωματικών διεργασιών που ίσως οδηγήσουν στον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεκόπησαν τον Ιούλιο του 2017, στο Κραν Μοντανά, την ώρα που οι πλευρές διένυαν το τελευταίο μίλι. Η Κύπρος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Ιστορίας της, της τελευταίας εικοσαετίας. Το διεθνές περιβάλλον, η κοινωνική δυναμική στις δύο κοινότητες, η πολιτική συγκυρία, οι κινήσεις του ΟΗΕ και οι πολιτικές ζυμώσεις εντός ΕΕ, συγκλίνουν στην ύπαρξη μιας νέας, καλής συγκυρίας. Το πραγματικό ερώτημα δεν φαίνεται να είναι πλέον εάν θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά κατά πόσον αυτή η νέα προσπάθεια θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια συμφωνημένη λύση ή θα χαθεί ακόμη μια ιστορική ευκαιρία. Και διαφαίνεται ότι αυτή τη φορά η διαδικασία έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει, όχι επειδή «πρέπει», αλλά επειδή οι σ...

