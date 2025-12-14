Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Γιατί θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες - Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει τα επόμενα βήματα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Οι Χριστοδουλίδης - Έρχιουρμαν είχαν την περασμένη Πέμπτη (11/12/2025) κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, Άνχελα Ολγκίν, στις εγκαταστάσεις των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας [Φώτο: Κάτια Χριστοδούλου/ΚΥΠΕ].

Η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, οι ενεργειακές ισορροπίες, αλλά και η ευρωπαϊκή ασφάλεια, δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο στο οποίο το Κυπριακό δεν μπορεί να αγνοηθεί.

  kateliadi@politis.com.cy Η Τριμερής Συνάντηση στη Λευκωσία των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν, με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, φαίνεται να μην έμεινε στα τυπικά και επικοινωνιακά, αλλά να εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό βήμα ξεπαγώματος του Κυπριακού. Όπως και σε μια ουσιαστική ένδειξη ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο διπλωματικών διεργασιών που ίσως οδηγήσουν στον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεκόπησαν τον Ιούλιο του 2017, στο Κραν Μοντανά, την ώρα που οι πλευρές διένυαν το τελευταίο μίλι. Η Κύπρος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Ιστορίας της, της τελευταίας εικοσαετίας. Το διεθνές περιβάλλον, η κοινωνική δυναμική στις δύο κοινότητες, η πολιτική συγκυρία, οι κινήσεις του ΟΗΕ και οι πολιτικές ζυμώσεις εντός ΕΕ, συγκλίνουν στην ύπαρξη μιας νέας, καλής συγκυρίας. Το πραγματικό ερώτημα δεν φαίνεται να είναι πλέον εάν θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά κατά πόσον αυτή η νέα προσπάθεια θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια συμφωνημένη λύση ή θα χαθεί ακόμη μια ιστορική ευκαιρία. Και διαφαίνεται ότι αυτή τη φορά η διαδικασία έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει, όχι επειδή «πρέπει», αλλά επειδή οι σ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΟΗΕΣυνομιλίεςΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΕΛΛΑΔΑΓΓ ΟΗΕΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα