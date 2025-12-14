Οι τράπεζες που ξεχωρίζουν στη μείωση επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια

Μείωση που ξεπερνά τις 100 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφουν τον τελευταίο χρόνο τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα.

Οι πολιτικές πιέσεις για ελάφρυνση των νοικοκυριών και η απαίτηση να αναληφθεί δράση από τις τράπεζες για τα υψηλά επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, φέρνουν αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 3,08% από 3,03% τον Σεπτέμβριο. Από τις αρχές του έτους, ωστόσο, σημειώνει μείωση 1,18% καθώς τέλος του 2024 ανερχόταν στο 4,26%.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι πλείστες τράπεζες έχουν μειώσει τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια από το τέλος του 2024.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καθώς για κάποιες τράπεζες δεν υπάρχουν δεδομένα για όλους τους μήνες, η Societe Generale έχει τη μεγαλύτερη μείωση στα επιτόκια στεγαστικών δανείων καθώς έχουν μειωθεί στο 4,83% (στοιχεία Ιουλίου 2025) από 6,60% τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να υποχωρούν στο 3,23% από 4,64% τέλη Δεκεμβρίου 2024, η Astrobank στο 3,18% (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2025) από 4,30% το 2024 και η Ελληνική Τράπεζα- Eurobank Limited με 2,95% από 3,81%.

Η μείωση για τα επιτόκια της Ancoria Bank είναι 0,83% με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να είναι στο 3% και για την Alpha Bank η μείωση είναι 0,77%, με το σχετικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,74%.

Όσον αφορά την Eurobank Cyprus, η ετήσια μείωση είναι 0,47% με βάση τα τελευταία στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, για την Εθνική Τράπεζα 0,46% και για την cdbbank 0,33%.

Οριακή αύξηση σημειώνεται στα επιτόκια στεγαστικών δανείων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης που ανέρχονται στο 3,37% από 3,32% τέλη του 2024.

Καταθετικά για νοικοκυριά

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, μειώθηκε στο 1,07% από 1,10% τον Σεπτέμβριο, με τη μείωση από τις αρχές του έτους να είναι 0,72%.

Ανά τράπεζα, τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση έχει η Εθνική Τράπεζα και η Arab Jordan Investment Bank S.A. και ακολουθούν η Societe Generale, η Eurobank Cyprus, ο ΟΧΣ και η Τράπεζα Κύπρου.