Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τράβηξαν χειρόφρενο τα επιβατικά σαλούν- Αύξηση 1% στις πωλήσεις τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,0% στις 2.803 από 2.776 τον Αύγουστο 2024. Τον Ιούλιο, οι εγγραφές είχαν αυξηθεί κατά 18,6%.

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι εγγραφές επιβατικών σαλούν, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,0% στις 2.803 από 2.776 τον Αύγουστο 2024.

Τον Ιούλιο, οι εγγραφές είχαν αυξηθεί κατά 18,6%.

Κατά τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.468, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με 3.527 τον Αύγουστο 2024.

Οκτάμηνο

Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,2% και έφτασαν τις 26.961, σε σύγκριση με 26.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.373 ή 38,5% ήταν καινούρια και 16.588 ή 61,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 27,2% στα 4.044.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 στο 43,2% (από 50,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,3% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,6%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 0,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 και έφτασε τις 34.668, σε σύγκριση με 34.391 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

 

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited