Τράβηξαν χειρόφρενο τα επιβατικά σαλούν- Αύξηση 1% στις πωλήσεις τον Αύγουστο

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι εγγραφές επιβατικών σαλούν, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,0% στις 2.803 από 2.776 τον Αύγουστο 2024.

Τον Ιούλιο, οι εγγραφές είχαν αυξηθεί κατά 18,6%.

Κατά τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.468, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με 3.527 τον Αύγουστο 2024.

Οκτάμηνο

Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,2% και έφτασαν τις 26.961, σε σύγκριση με 26.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.373 ή 38,5% ήταν καινούρια και 16.588 ή 61,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 27,2% στα 4.044.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 στο 43,2% (από 50,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,3% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,6%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 0,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 και έφτασε τις 34.668, σε σύγκριση με 34.391 κατά την ίδια περίοδο του 2024.