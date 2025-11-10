Διοικητικά πρόστιμα σε 13 εταιρείες από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή διοικητικών προστίμων σε 13 εταιρείες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2023.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στη συνεδρία του ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2025, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για παραβάσεις του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει , σχετικά με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2023:

A. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του άρθρου 9(1) του νόμου καθότι δεν δημοσιοποίησαν την ετήσια οικονομική τους έκθεση για το οικονομικό έτος 2023, ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ιδίου νόμου, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Απριλίου 2024, ως ακολούθως:

(i) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €13.500 έκαστη στις εταιρείες, KDM Shipping Public Limited, Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ , Dome Investments Public Company Limited, A. Tsokkos Hotels Public Limited λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.

•Οι εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

(ii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €9.500 στην εταιρεία Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία καθυστέρησε περίπου εννέα μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Η εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(iii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.750 στην εταιρεία MLK Foods Public Company Ltd , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.

• H Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.

(iv) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.250 στην εταιρεία Agroton Public Limited λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία καθυστέρησε περίπου δέκα μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Η εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.

(v) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.500 έκαστη στις εταιρείες Ermes Department Stores PLC, Woolworth (Cyprus) Properties PLC και Cyprus Trading Corporation Plc λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Οι εταιρείες καθυστέρησαν περίπου δύο μήνες να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Οι εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

(vi) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.250 στην εταιρεία Unifast Finance & Investments Public Company Limited , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία καθυστέρησε περίπου τεσσεράμισι μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας.

• Η εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(vii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 στην εταιρεία CPI Holdings Public Limited , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία καθυστέρησε περίπου ενάμισι μήνα να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Η εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

(viii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 στην εταιρεία Ovostar Union Public Company Limited λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία καθυστέρησε περίπου ένα μήνα να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Η εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί από την ημερομηνία έναρξης του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.

B. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του νόμου καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την ετήσια οικονομική τους έκθεση για το οικονομικό έτος 2023 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.500 στην εταιρεία KDM Shipping Public Limited, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Το γεγονός ότι, η εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν έχει υποβάλει την ετήσια οικονομική της έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ΕΚΚ.

• Η εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000 στην εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν έχει υποβάλει, την ετήσια οικονομική της έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ΕΚΚ.

• Η εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 στην ΕΚΚ.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.750 έκαστη στις εταιρείες MLK Foods Public Company Ltd και Agroton Public Limited , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Το γεγονός ότι, οι εταιρείες, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν έχουν υποβάλει την ετήσια οικονομική τους έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ΕΚΚ.

• Οι εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες των εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσης τους.