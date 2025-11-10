Ηπατολογικό Ιατρείο Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού - Εξειδικευμένη φροντίδα για ασθενείς με ηπατικά νοσήματα

Το Ηπατολογικό Ιατρείο της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), λειτουργεί πέραν των 15 χρόνων, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς με οξέα ή χρόνια ηπατικά προβλήματα.

Η ιατρική ομάδα του ιατρείου, αποτελείται από Παθολόγους με ειδικό ενδιαφέρον στην Ηπατολογία, διερευνά και αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των ηπατικών νοσημάτων, όπως ιογενείς και φαρμακευτικές ηπατίτιδες, μεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, συγγενείς ηπατοπάθειες, καθώς και την παρακολούθηση ασθενών μετά από μεταμόσχευση ήπατος.

Οι γιατροί του Ηπατολογικού Ιατρείου έχουν εξειδικευθεί μέσω του ετήσιου προγράμματος «Ηπατολογικό Σχολείο» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος στην Ελλάδα καθώς και με μηνιαίες επισκέψεις σε ηπατολογικά κέντρα μεγάλων νοσοκομείων στην Ελλάδα, αλλά και με συστηματική συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συνεργασίες με κορυφαία διεθνή κέντρα

Το Ιατρείο διατηρεί μακροχρόνια και στενή συνεργασία με εξειδικευμένα νοσοκομεία του εξωτερικού, όπως το King’s College Hospital και το Royal Free Hospital στο Λονδίνο, καθώς και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Παρισιού Hôpital Paul-Brousse, για την αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών με σοβαρά ηπατικά προβλήματα και πιθανή ένδειξη για μεταμόσχευση αλλά και των ήδη μεταμοσχευμένων ασθενών. Επίσης υπάρχει στενή συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αυτοάνοσων Νοσημάτων Ήπατος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Επιπλέον, υπάρχει συνεχής συνεργασία με γαστρεντερολόγους, ακτινολόγους, χειρουργούς, ιστοπαθολόγους, διαιτολόγους και άλλες ειδικότητες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

1.500 ασθενείς υπό συνεχή παρακολούθηση

Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει δημιουργηθεί εκτενές αρχείο με περίπου 1.500 φακέλους ασθενών που παρακολουθούνται συστηματικά από την ομάδα του ιατρείου, στο πλαίσιο του προσωπικού φακέλου που τηρείται στο νοσοκομείο.

Κατηγορίες ασθενών Ηπατολογικού Ιατρείου

Στο Ιατρείο εξετάζονται ασθενείς με ευρύ φάσμα παθήσεων, μεταξύ των οποίων:

Μεταμοσχευμένοι ασθενείς ήπατος από αίτια όπως:

• Οικογενής αμυλοειδική πολυνευροπάθεια

• Αλκοολική κίρρωση

• Κίρρωση σχετιζόμενη με χρόνια ηπατίτιδα Β

• Κίρρωση λόγω μεταβολικής αιτιολογίας στεατοηπατίτιδας (ΜΑΣΗ)

• Συγγενής ατρησία χοληφόρων

• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

• Φαρμακευτική ηπατίτιδα (οξεία ηπατική ανεπάρκεια)

• Οξεία ηπατική ανεπάρκεια λόγω οξείας ηπατίτιδας Β

-Άλλα άιτια

Άλλες κατηγορίες ασθενών:

• Κίρρωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C ή B και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC)

• Χρόνια ηπατίτιδα B ή C

• Αλκοολική και μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα

• Κίρρωση διαφόρων αιτιολογιών

• Λιπώδης διήθηση ήπατος

• Αυτοάνοση ηπατίτιδα

• Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα

• «Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης»

• Αιμαγγειώματα, καλοήθη οζώδη υπερπλασία

• Νόσος Wilson, αιμοχρωμάτωση

• Κυστική νόσος ήπατος, εχινοκοκκική νόσος, σαρκοείδωση

• Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Ασθενείς με παθολογικά ηπατικά ένζυμα ή παθολογική απεικόνιση ήπατος





Λειτουργία του Ηπατολογικού Ιατρείου

Το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:30–14:00), με δύο ιατρούς να εξετάζουν ταυτόχρονα κάθε μέρα. Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου, απέναντι από την αίθουσα συνεδριάσεων και τη βιβλιοθήκη. Τα ραντεβού καθορίζονται τηλεφωνικά ή επιτόπου, μέσω της νοσηλεύτριας του Ιατρείου σε συνεργασία με τους ιατρούς, ανάλογα με τη φύση και την προτεραιότητα του περιστατικού.

Μέρες λειτουργίας Ηπατολογικού Ιατρείου (10:30-14:00)

• Δρ. Έλενα Ξενοφώντος: Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη

• Δρ. Μιχαέλα Ιωάννου – Νεδέα: Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή

• Δρ. Ελίζα Χατζηπαπανικολάου: Τρίτη – Παρασκευή

• Δρ.Γιώργος Παπουρής : Δευτέρα-Τετάρτη

Νοσηλεύτρια : Άντρη Αθανασίου





Παραπομπές ασθενών

Οι ασθενείς παραπέμπονται συνήθως από:

· Θεράποντες ιατρούς μετά από νοσηλεία

· Ειδικούς ιατρούς ΓΕΣΥ και μη ΓΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων

· Προσωπικούς ιατρούς

· Παιδο-ηπατολόγους

· Κέντρα μεταμόσχευσης

· Ιατρούς σε τράπεζες αίματος

· Τμήμα Μετανάστευσης και άλλες υπηρεσίες

Η παραπομπή γίνεται μέσω ΓεΣΥ, με παραπεμπτικό προς Παθολόγο και σαφή ένδειξη για «Ηπατολογικό Ιατρείο» καθώς και τον λόγο παραπομπής. Για επείγοντα περιστατικά, ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία των ιατρών με το προσωπικό του Ιατρείου.

Το Ηπατολογικό Ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους ασθενείς με ηπατικά νοσήματα στην Κύπρο, παρέχοντας φροντίδα υψηλού επιπέδου, επιστημονική εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση σε κάθε ασθενή.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.shso.org.cy/clinic/ipatologiko-iatreio/ και στο τηλέφωνο 25 801469.

e-mail : hepatology.limassol@shso.org.cy