Άλμα 19% στις πωλήσεις σαλούν τον Ιούλιο- Στασιμότητα το επτάμηνο

Αυξημένες κατά 18,6% ήταν τον Ιούλιο οι εγγραφές ιδιωτικών σαλούν οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν ανήλθαν στις 4.154 από 3.503 τον Ιούλιο 2024.

Τον Ιούνιο οι εγγραφές επιβατικών σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,7%, τον Μάιο παρουσίασαν αύξηση 11,7% ενώ τον Απρίλιο του 2025 είχαν μειωθεί κατά 20,2%.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων τον Ιούλιο έφτασαν τις 5.246, σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με 4.614 τον Ιούλιο 2024

Επτάμηνο

Όσον αφορά το επτάμηνο του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,1% και έφτασαν τις 24.158, σε σύγκριση με 24.126 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.660 ή 40,0% ήταν καινούρια και 14.498 ή 60,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,9% στα 3.581.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 στο 43,3% (από 49,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,2% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,3%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 1,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 και έφτασε τις 31.200, σε σύγκριση με 30.864 κατά την ίδια περίοδο του 2024.