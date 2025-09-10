Δεν θα πληρωθούν στο δημόσιο όσοι απεργήσουν-Οδηγίες ΥΠΟΙΚ

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απεργιών, στάσεων εργασίας ή εκδηλώσεων που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αποκόπτεται ανάλογο μέρος από τον μισθό των υπαλλήλων που συμμετέχουν σ’ αυτές, αναφέρεται σε εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται, οι οικείοι προϊστάμενοι καλούνται όπως κατά την επικείμενη στάση εργασίας, βεβαιωθούν ότι θα ετοιμαστεί κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλήλων τους που δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν και δεν θα διακόψουν την εργασία τους ώστε να μην γίνει αποκοπή μισθού, η οποία θα διαβιβαστεί στο γενικό λογιστήριο της Δημοκρατίας μόλις αυτή ζητηθεί.

Επισημαίνεται πρόσθετα ότι στις ουσιώδεις υπηρεσίες, οι οικείοι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διατήρηση προσωπικού ασφαλείας σε αυτές.

Τέλος, δεδομένου ότι η στάση εργασίας ολοκληρώνεται στις 14:00, οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν σε αυτή αναμένεται ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους για συμπλήρωση του υπολειπομένου εργάσιμου χρόνου, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.