Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Δεν θα πληρωθούν στο δημόσιο όσοι απεργήσουν-Οδηγίες ΥΠΟΙΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι οικείοι προϊστάμενοι καλούνται όπως κατά την επικείμενη στάση εργασίας, βεβαιωθούν ότι θα ετοιμαστεί κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλήλων τους που δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν και δεν θα διακόψουν την εργασία τους ώστε να μην γίνει αποκοπή μισθού, η οποία θα διαβιβαστεί στο γενικό λογιστήριο της Δημοκρατίας μόλις αυτή ζητηθεί.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απεργιών, στάσεων εργασίας ή εκδηλώσεων που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αποκόπτεται ανάλογο μέρος από τον μισθό των υπαλλήλων που συμμετέχουν σ’ αυτές, αναφέρεται σε εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται, οι οικείοι προϊστάμενοι καλούνται όπως κατά την επικείμενη στάση εργασίας, βεβαιωθούν ότι θα ετοιμαστεί κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλήλων τους που δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν και δεν θα διακόψουν την εργασία τους ώστε να μην γίνει αποκοπή μισθού, η οποία θα διαβιβαστεί στο γενικό λογιστήριο της Δημοκρατίας μόλις αυτή ζητηθεί.

Επισημαίνεται πρόσθετα ότι στις ουσιώδεις υπηρεσίες, οι οικείοι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διατήρηση προσωπικού ασφαλείας σε αυτές.

Τέλος, δεδομένου ότι η στάση εργασίας ολοκληρώνεται στις 14:00, οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν σε αυτή αναμένεται ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους για συμπλήρωση του υπολειπομένου εργάσιμου χρόνου, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Tags

ΥΠΟΙΚΜισθοίΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΛογιστήςΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited