Ανοδικά ο τζίρος υπηρεσιών και μεταφορών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μείωση καταγράφηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-1,8%)

Ανοδικά κινούνται οι πλείστοι τομείς του τομέα υπηρεσιών και μεταφορών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (11,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (7,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (4,4%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,6%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (2,1%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-1,8%). 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (10,9%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (6,3%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,1%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (2,1%), ενώ αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-3,4%).

