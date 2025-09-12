Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΚΕ: Ψηφιακός μετασχηματισμός και φορολογική μεταρρύθμιση στην καρδιά του κυβερνητικού σχεδιασμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρουσίασε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη φορολογική μεταρρύθμιση ως βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής στρατηγικής, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε δύο βασικούς άξονες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη φορολογική μεταρρύθμιση, επικεντρώνεται το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης, όπως ανέφερε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, τόνισε πως η Κυβέρνηση «υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού», με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Η κυβερνητική πύλη gov.cy δέχεται πλέον άνω των 900.000 επισκέψεων τον μήνα, ενώ ο «Ψηφιακός Βοηθός» έχει απαντήσει σε περισσότερα από 163.000 ερωτήματα.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται η πλήρης ψηφιοποίηση άνω των 70 δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σύντομα θα λειτουργεί τηλεφωνική υποστήριξη για πολίτες και εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Φορολογική μεταρρρύθμιση

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και τα νομοσχέδια θα τεθούν σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. «Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει σε πιο δίκαιη κατανομή εισοδήματος, ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στήριξη των επιχειρήσεων και περιορισμό της φοροδιαφυγής, «μέσα από σύγχρονες πολιτικές που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και των καιρών».

